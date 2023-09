Le Saint-Pierrais Raphaël Llorca publie son troisième ouvrage d'analyse politique

L'essayiste et co-directeur l’Observatoire "Marques, imaginaires de consommation et Politique" à la fondation Jean Jaurès était l'invité de C4.

Joris Le Gal •

Essayer d’éclairer le plus possible sur ce "bordel dans lequel on vit", voici comment Raphaël Llorca décrit son travail pour la fondation Jean Jaurès. Invité de l'émission C’est vous qui le dites, le "communicant intello" comme il aime s’appeler sur Twitter, a répondu aux questions d’Annaïg Guibert ce mercredi.

Déjà auteur de La marque Macron en 2021, et Les nouveaux visages de l'extrême droite en 2022, Raphaël Llorca se plaît à dépeindre la politique et les faits de sociétés français à travers son analyse.

Dernièrement, il s’est notamment interrogé sur la place des marques dans la vie des Français, jusqu’à la publication de son livre Le roman National des marques sorti le 15 septembre dernier.

J'ai travaillé cinq ans sur cette thématique très large de la place des marques dans notre société. J'ai dédié les douze derniers moi à l'écriture de ce bouquin. En me rendant compte d'une chose : que les marques commerciales ne façonnent pas que notre société de consommation. Les marques forgent aussi, de plus en plus, notre imaginaire politique. Raphaël Llorca

Retrouvez son portrait dans ce reportage de Outremer la 1ère.