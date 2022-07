Le Saint-Pierrais Xavier Largerie élevé au grade de ceinture noire, 6e dan de karaté

C'est avec une très grande fierté que Xavier Largerie portera désormais sa ceinture rouge et blanche lors des entraînements. Le professeur du karaté club saint-pierrais a réussi haut et fort son 6eme dan.

C’était le 1er juillet dernier lors d'un examen à l'Institut national de Judo à Paris. Le Saint-Pierrais a eu une heure et demie pour présenter son savoir et ses compétences.

Le plus compliqué a été de trouver un partenaire en Métropole et j'ai eu la chance de rencontrer des gens que je connaissais, Michel Kervadec, qui est vraiment un haut gradé 7e dan, et il est vraiment bienveillant de ce côté là. Pour la pratique, ça a été plus facile.