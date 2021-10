Un nouveau dojo pour le club de karaté de Saint-Pierre

Déjà 30 ans que l’on pratique le karaté dans l’archipel. Depuis un mois, le club local pratique la discipline dans un tout nouvel espace situé en centre-ville de Saint-Pierre. La salle est plus grande et permettra d’accueillir un plus large public.

SPM La 1ère. •

Le club de karaté de Saint-Pierre a déménagé dans de nouveaux locaux, il y a quelques semaines. La précédente salle était vétuste et trop petite pour accueillir la centaine d’élève qui pratique cet art martial japonais. On a gagné de l’espace c’est un endroit plus sécurisé, c’est une salle agréable. Le lieu est chaleureux. Eric Debesa - Sensei au Karaté club SPM Le nouveau dojo, situé coulline des Graviers, va permettre d’augmenter le nombre d’activités proposées par le club chaque semaine. Les scolaires vont également pouvoir profiter de ce nouveau lieu d’accueil pour s’initier à la pratique. À lire aussi : Reprise des entraînements au club de taekwondo de Saint-Pierre Le sensei du dojo a prévu d’ouvrir des créneaux à un public plus large, le Baby karaté, par exemple, est ouvert aux enfants dès 3 ans. Le Body karaté se fera également dans cette salle. Le reportage d’Allison Audoux et Aldric Lahiton. ©saintpierreetmiquelon

