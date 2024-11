Le sport très prisé des seniors de Saint-Pierre désireux de maintenir des liens sociaux tout en gardant la forme

Quatre fois par semaine, le Club Hong Sang Nae réunit les seniors pour des séances de gymnastique loisir ou sur chaise, de taekwondo santé et de taï-chi-chuan. Des rendez-vous qui ont de plus en plus d'adeptes chez les 55 ans et plus puisque plus d'une centaine de personnes suivent les cours dispensés par Corinne Guibert.

Cette saison les seniors sont plus que motivés. En effet, le Club Hong Sang Nae accueille plus d'une centaine de personnes âgées de 55 et plus.

Joanne a 61 ans. Déjà quatre ans qu'elle vient au dojang. Elle est inscrite au cours de taï-chi-chuan, de taekwondo santé et de gymnastique. Elle fait même du yoga au sein d'une autre association.

Joanne, 61 ans, lors de la séance de taekondo santé du mardi matin. Des séances qui ont lieu dans la bonne humeur et la convivialité. • ©MARIE-PAULE VIDAL

Pour cette retraitée de l'aviation civile, il est "important de bouger, de créer du lien social".

On ne se prépare pas pour les Jeux Olympiques certes mais le but c'est vraiment de faire des mouvements. À nos âges il faut que l'on bouge, il ne faut pas rester sur son canapé. Faire du sport, c'est faire de la stimulation physique mais aussi mentale. Joanne, 61 ans

Hélène, 70 ans est aussi très assidue aux séances proposées par le Club Hong Sang Nae. Ces rendez-vous sportifs lui " permettent de garder la forme, de partager un moment de convivialité, d’autant plus que les cours ne sont pas vraiment difficiles. Il suffit de bien écouter les consignes du maître".

Corinne Guibert adapte ses cours en fonction de son public comme ici les Séniors. • ©MARIE-PAULE VIDAL

Lors des séances, pas question de performer. Corinne Guibert, professeure et présidente du Club Hong Sang Nae, adapte les techniques de la discipline pour que les Séniors soient à l'aise avec les mouvements et les gestes.

Au cours de taekwondo il s'agit de travailler l'équilibre, la motricité, la mémoire à travers les poomsés par exemple. Des exercices qui visent à permettre aux participants de se mettre en condition physique et selon les rythmes de chacun mais pas seulement.

Le plus important c'est aussi que les participants puissent se rencontrer, échanger. Cela leur permet de revoir des personnes qu'elles n'ont pas vu depuis longtemps car souvent elles sont seules chez elles et ne voient pas beaucoup de monde. Corinne Guibert, présidente du club hong sang nae

Du sport exclusivement réservé aux Séniors

Les ateliers sont répartis sur quatre jours. Le cours du lundi à 9 heures 15 est consacré au taï-chi-chuan, celui du mardi à 10 heures 15 au taekwondo santé et celui du jeudi, 14 heures à la gymnastique loisir. Ils ont lieu au dojang situé à l'étage du centre culturel et sportif.

Le mercredi, pour ceux qui préfèrent la gymnastique sur chaise, c'est au foyer Marie Lescaméla que tous se retrouvent.

Ce cours remporte un vif succès auprès des seniors car la discipline est accessible à tous et peu importe la condition physique.

Comme le précise Corinne Guibert, " le fait de faire des exercices sur une chaise leur permet de travailler de façon beaucoup plus sécuritaire et leur offre une stabilité. Il ne faut pas croire que le fait de faire du sport sur une chaise ne fait pas travailler toutes les parties du corps".

Corinne Guibert félicitant Francisca et ses camarades de la gymnastique sur chaise. • ©MARIE-PAULE VIDAL

Dans ce cours du mercredi, ils sont près d'une trentaine. Et parmi les sportifs, Francisca, 72 ans. C'est la première année qu'elle suit les cours de Corinne. Elle a choisi la gymnastique sur chaise et c'est grâce à une amie qu'elle a décidé de se lancer.

Ce n'est pas difficile mais on travaille assez dur quand même. C'est plus facile que d'être debout car on a pas toujours d'équilibre et là sur la chaise on a un bon soutien. Je suis plus en confiance. Francisca, 72 ans.

Cette séance a lieu en collaboration avec le CCAS, le centre communal d'action sociale de la mairie de Saint-Pierre qui met la salle du foyer Marie Lescaméla à la disposition du club.

Autre partenaire : la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. L'instance a pour but de soutenir les actions destinées aux personnes âgées de 60 ans et plus. Elle finance aussi le taï-chi-chuan. Quand à l'atelier taekwondo santé, le club reçoit une aide de l'Office des sports.

La séance de gymnatique sur chaise plébicitée par les Séniors. • ©MARIE-PAULE VIDAL

De 55 à 91 ans, la motivation est toujours de rigueur

Si les cours connaissent un succès auprès des seniors, Corinne Guibert a un seul regret :" le manque d'hommes. Seuls deux d'entre eux sont inscrits. L'un au taï-chi-chuan et le second à la gymnastique sur chaise."

Et justement dans ce groupe, Il y a André, 91 ans. Comme il le souligne d'un ton humoristique, " il n'y a pas beaucoup de volontaires du côté des hommes".

Les cours se passent bien. Et non ce n'est pas trop difficile. Cela fait du bien. André, 91 ans.

André est motivé et n'hésite pas à venir au foyer Marie Lescaméla une fois par semaine pour "entretenir la santé, la forme".

Une heure de gymnastique sur chaise qui a le don de redonner le sourire aux participants.