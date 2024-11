Grâce à l'association Saint-Pierre et Miquelon/Saint-Malo, la Malouine de cœur Céline Le Breton reste très ancrée dans son archipel

Depuis plusieurs années, les natifs de l'archipel installés dans la "ville corsaire" et dans d'autres communes du nord de la Bretagne se retrouvent autour d'un repas. Ce rendez-vous festif est désormais officialisé par une association Saint-Pierre et Miquelon/Saint-Malo avec un rendez-vous ce 2 novembre.

C'est le 22 décembre 2014 que l'association SPM/Saint-Malo voit le jour. Elle regroupe chaque année autour d'un grand repas des natifs de Saint-Pierre-et-Miquelon résidant dans la ville Corsaire et en Bretagne, mais aussi leurs familles, leurs amis ainsi que des habitants de l'archipel de passage dans la région.

À ses débuts, le rendez-vous culinaire avait lieu dans des restaurants, comme ici sur cette photographie datant de 1994 où tous se sont retrouvés à l'Hôtel de la Poste à Saint-Malo.

À l'origine de ces rassemblements, Cécile Norbert (épouse Arnaud) et par la suite Marthe Cormier (épouse Herchueltz).

Repas à l'hôtel de la Poste à Saint-Malo en 1994. • ©Fabienne Loisy

Le repas de SPM/Saint-Malo très prisé par les natifs de l'archipel

S'ils étaient au départ entre 30 et 50 personnes à se retrouver autour d'une table de restaurant, l'évènement est depuis victime de son succès. Ce sont ensuite 70, puis plus d'une centaine de personnes qui s'inscrivent. Il était donc urgent de trouver une salle pouvant accueillir plus de convives.

Céline Le Breton va remédier à cela. Un espace plus grand est trouvé grâce au concours d'un autre organisme, car pour pouvoir avoir une salle prêtée par la ville il faut que ce soit par le biais d'une association inscrite dans l'annuaire des associations malouines.

Une année, cela n'a plus été possible : je me suis retrouvée avec des personnes inscrites mais pas de salle. Donc j'ai un peu paniqué. Puis une solution a été trouvée avec le concours du Musée des associations. Céline Le Breton, vice-présidente de l'association SPM/Saint-Malo

Pour éviter de revivre le même scénario, il est alors décidé de créer une association. Pour Céline qui habite à Saint-Malo depuis 1992, " il est important de se retrouver entre Saint-Pierrais, Miquelonnais et Malouins pour échanger, savoir ce qu'ils sont devenus, pourquoi ils sont venus vivre à Saint-Malo".

Saint-Malo, été 2022. • ©MARIE-PAULE VIDAL

Céline Desdouet, de son nom de jeune fille, est très attachée à l'histoire qui lie l'archipel et la ville des corsaires, celle de la pêche et de son moratoire.

La Saint-pierraise et désormais Malouine de cœur a quitté l'archipel au début des années 90 pour suivre son mari, qui était marin sur le chalutier congélateur le Saint-Pierre entre 1989 et 1992.

À ce jour, l'association compte près de 80 adhérents

Si Céline Le Breton assure la vice-présidence depuis plus de cinq ans, Fabienne Loisy, fille de Danielle et de Georges Farvacque, en est la présidente. Elle réside à Saint-Malo depuis sa plus tendre enfance, mais connaît l'archipel pour y avoir passé des vacances durant la saison estivale.

Sa nomination à la tête de l'association est un pur hasard. Elle raconte sur le ton de l'humour : " La première fois que j'ai assisté à ce repas, c'était en 2019. Je suis ressortie de la salle en tant que présidente. Marguerite Gervain qui occupait ce poste prenait de l'âge et voulait le laisser, alors je me suis dit pourquoi pas, tout en sachant que je serai secondée par Céline".

Fabienne Loisy impliquée elle aussi au sein de cette association Saint-Pierre-et-Miquelon/Saint-Malo • ©Association SPM/Saint-Malo

Si l'année précise des premiers rendez-vous n'est pas vraiment connue, sa maman lui a raconté que "dans les années 60, il y avait sur Saint-malo et un peu sur Nantes une volonté de rassembler la diaspora saint-pierraise et miquelonnaise, des gens vivant dans le nord de la Bretagne. À l'époque, quelque chose s'est monté en parallèle de l'association SPM/ La Rochelle sous l'égide de Madame et Monsieur Favreau. C'était informel mais il y avait un rassemblement une fois par an".

Fière de représenter l'association, Fabienne Loisy prend son rôle très à cœur. Elle s'occupe de la paperasse, des assemblées générales, des invitations pour le repas et de biens d'autres choses encore. Mais pour Fabienne rien ne serait possible sans Céline Le Breton.

La pierre angulaire de l'association, c'est clairement Céline. Elle est l'âme de l'organisme. Elle a tous les contacts. Elle va de temps en temps à Saint-Pierre, du coup elle a tout un réseau. C'est elle qui fait vivre l'association. Fabienne Loisy, présidente de l'association SPM/Saint-Malo

Des liens forts entre Saint-Pierre et Miquelon et Saint-Malo

Autre personne très attachée à leurs origines, Marie-Yvonne Poirier (épouse Gaudin). La Saint-Pierraise, issue d'une famille de sept enfants, est aujourd'hui âgée de 73 ans. Elle vit dans l'Hexagone depuis 45 ans et réside avec son mari Louis à Miniac-Morvan, une commune située à environ 20 kilomètres de Saint-Malo.

Tous deux sont d'ailleurs secrétaires dans l'association Saint-Pierre et Miquelon/Saint-Malo. Mais leur participation remonte bien avant la création de l'organisme.

Tout comme la présidente et la vice-présidente, le couple reste très actif afin que ce repas soit une réussite chaque année.

Je m'occupe de trouver les lots pour la tombola. Je les demande à Miquelon , à Saint-Pierre car il faut que ce soit des lots de l'archipel. Mon mari m'assiste également. J'aide aussi Céline Le Breton dans la préparation de la soirée . Marie-Yvonne Gaudin, secrétaire de l'association SPM/Saint-Malo

Comme le précise Marie-Yvonne sur un ton amusé, "tant que je peux aller au repas et m'occuper de trouver des lots, je vais le faire".

Lots mis en tombola lors de l'édition 2022 du repas annuel de l'association SPM/Saint-Malo. • ©ASSOCIATION SPM/ST-MALO

Marie-Yvonne et son mari sont aussi très attachés à l'histoire de la grande pêche. C'est d'ailleurs le thème principal de ce rassemblement annuel, l'occasion de décorer la salle avec des photographies de Saint-Pierre et Miquelon. Des clichés qui montrent les chalutiers, La Goelette ou encore La Croix de Lorraine par exemple à l'assaut de la mer pour pêcher la morue, par tous les temps.

Elle raconte que "son mari a navigué sur la Goélette et que s'il a ensuite travaillé à Ifremer, ils ont toujours des photos de cette période et notamment des bateaux pris dans la glace".

Cette soirée est très agréable. On parle de choses de l'ancien temps, beaucoup de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce rassemblement, c'est cela. Il y a des personnes de l'archipel, de Saint-Malo bien sûr mais aussi de Rennes, de Nantes. Marie-Yvonne Gaudin, secrétaire de l'association SPM/Saint-Malo

Une équipe bien rodée pour rendre cette soirée inoubliable

Et pour que tout soit parfait, l'association fait appel au même traiteur depuis plusieurs années. Un repas qui va de l'entrée au dessert en passant par le plat, le fromage, le café, le vin (à consommer avec modération bien évidemment) et les amuse-bouches.

Le cuisinier fait en sorte de préparer des recettes qui se rapprochent de celles confectionnées à Saint-Pierre et Miquelon, même si les produits sont différents ou certains introuvables dans l'Hexagone.

À deux reprises, le traiteur a fait du flétan. Alors tout le monde était content d'être là notamment les anciens qui viennent au repas et qui connaissent bien ce poisson. Car le flétan, c'est typique de Saint-Pierre-et-Miquelon. Céline Le Breton, vice-présidente de l'association SPM/Saint-Malo

Pour que les participants repartent avec des souvenirs plein la tête, une tombola est aussi organisée avec des lots à gagner à l'effigie de l'archipel, mais aussi de Saint-Malo.

Depuis quelques années, la somme de 1 000 euros pour un billet sur le vol direct en été est aussi offerte par la Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ce repas convivial est le seul rendez-vous annuel proposé par les membres du bureau. Fabienne et Céline étant très prises avec leur travail, leurs occupations et leur famille, il leur est difficile de proposer plus de manifestations. Mais qu'importe, l'important c'est de tous se retrouver "en famille".

Retour en images sur ce rassemblement, de 1994 à 2023 :

Si vous décidez de vous installer en Bretagne ou si vous y passez en vacances, il est possible d'adhérer à l'association. Et c'est promis, l'association qui soufflera ses dix bougies en décembre prochain prévoit de faire lune grosse fête en 2025 !