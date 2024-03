L'association "Et la Vie continue" au service des personnes atteintes d'un cancer depuis 2019

Elle a vu le jour voici plus de quatre ans à Saint-Pierre et Miquelon. L'association "Et la Vie continue" a pour but de soutenir les personnes malades et leurs proches. Elle a pour mission aussi d'informer et de sensibiliser la population sur les cancers.

"Et la Vie continue" est née "de la volonté de personnes, de retour de l'Hexagone après des soins encologiques, qui se trouvaient démunies face au manque de structure de prise en charge en dehors des établissements locaux de soins."

Dominica Detcheverry-Roulet est la présidente de cette jeune association. Avec ses 130 adhérents, elle regroupe des personnes atteintes d'un cancer, des proches mais aussi des membres qui souhaitent soutenir les malades et les actions de la structure.

La présidente revient sur les missions de l'association, interrogée par Marie-Paule Vidal :

Deux personnes atteintes d'un cancer ont accepté de témoigner.

"C'est un véritable tsunami quand on nous l'annonce".

Sylvie fait partie de l'association depuis qu'elle a découvert son cancer en novembre 2023. Dix jours après l'annonce de sa maladie, elle est envoyée sur Rennes pour une prise en charge très rapide.

On est dans le désarroi le plus total. On a le sentiment d'être dans de vraies montagnes russes. On ne sait pas trop à qui se confier et quoi dire, ce qu'il en est. On n'arrive pas à se projeter. C'est compliqué. Sylvie, membre de l'association Et la Vie continue

Autre témoignage de résidente de Saint-Pierre, celui d' "Emma" qui a souhaité garder l'anonymat.

"Quand on pense cancer, on pense décès"

En juillet 2021, lors d'examens médicaux, les médecins découvrent une grosseur. Emma est envoyé à Rennes. C'est lors de son opération qu'on lui diagnostique un cancer.

Si Emma fait de nombreux aller-retour entre Saint-Pierre et le centre de lutte contre le cancer Eugène-Marquis de Rennes (Bretagne), elle est désormais suivie dans l'archipel.

Les examens partent sur Rennes. Ils sont analysés là-bas. J'ai aussi une visio avec mon oncologue les jours suivants. Emma, membre de l'association Et la Vie continue

"Et la Vie continue", une association très à l'écoute

Avant son départ pour l'Hexagone, Sylvie a fait appel à l'association "Et la Vie continue" pour la guider, et avoir des informations au sujet de la prise en charge des logements, d'adresses utiles qui pouvaient lui simplifier la vie, là-bas. Une association qu'elle "a trouvée très à l'écoute".

Sylvie confie que grâce à elle "on ne se sent pas seule, on se sent épaulée, guidée et cela a été d'une aide très précieuse".

À lire aussi : "Vivre loin de SPM", la nouvelle série documentaires de Laurent Giraudineau

Pour elle, "Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Ce n'est pas toujours facile d'en parler. Souvent il peut y avoir une omerta à propos du cancer, comme un sujet tabou. Mais il ne faut pas hésiter si vous ressentez le besoin de venir discuter avec les membres de l'association".

Elle est là pour ça, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes ou même pour les accompagnants. Car ce n'est pas toujours facile d'être accompagnant d'une personne malade, donc il ne faut pas hésiter si vous ressentez le besoin de parler. Sylvie

Emma est aussi une adhérente très active de l'asssociation, ce qui lui permet de "se sentir... moins seule".

Le côté positif avec l'association, c'est de voir que d'autres personnes atteintes également d'un cancer sont là. C'est de se dire, bon allez moi aussi je suis capable. Voilà. Ça permet de positiver. Emma, membre de l'association Et la Vie continue

Dans l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, l'association et ses adhérents restent très mobilisés lors d'évènements. La dernière en date, la Marche Bleue le 23 mars dernier en soutien du cancer colorectal dans les rues de Saint-Pierre et de Miquelon. Cette maladie répandue peut être guérie dans 9 cas sur 10, si le cancer est dépisté à temps.

La Marche Bleue à Miquelon le 23 mars 2024 pour sensibiliser au cancer colorectal. • ©SPM LA PREMIERE

À ce jour, dans l'archipel, 18 assurés sont bénéficiaires de l'ALD, l’Affection Longue Durée, pour un cancer colorectal, 10 hommes et 8 femmes.

À lire aussi : Octobre rose : des ateliers pour apprendre à connaître son corps et dépister les signes du cancer

Autre manifestation également soutenue par l'association "Et la Vie continue", Octobre Rose pour lutter contre le cancer du sein.

En 2023, la population a répondu présente pour cette marche autour du site du Diamant qui se termine avec la formation d'un ruban rose et la traditionnelle photo.

Ruban rose réalisé par les participants à la marche rose pour marquer la lutte contre le cancer du sein • ©Jean-Christophe Paulau Elle a aussi proposé, en partenariat avec la Caisse de Prévoyance Sociale, des ateliers d'auto-palpation du sein.

Elle s'est aussi mobilisée lors du mois consacré à la lutte contre les cancers pédiatriques, Septembre en Or.

À lire aussi : Septembre en Or : Un mois consacré à la lutte contre les cancers pédiatriques

Ce relais de manifestation a eu lieu pour la première fois dans l'archipel à travers plusieurs évènements organisés par l'association Et la Vie continue et d'autres partenaires.

Une chambre d'oncologie depuis juin 2023

Pour le bien être des patients, le centre hospitalier François-Dunan a inauguré début juin 2023 la nouvelle chambre d’oncologie, pour permettre aux patients qui suivent une chimiothérapie à Saint-Pierre et Miquelon de bénéficier d’un meilleur confort.

Les aménagements de cette chambre ont coûté 36 000 euros et ont été financés en partie par l’association "Et la vie continue" et par le Centre Eugène-Marquis de Rennes, partenaire de l’établissement local depuis 2017.

Découvrez ou revoyez ce reportage signé Céline Latchimy-Irrissin et de Gael Ho-A-Sim datant de juin 2023 :

©saintpierreetmiquelon

L'association "Et la Vie continue" espère réaliser d'autres projets dans les mois à venir, mais comme le souligne la présidente Dominica Detcheverry-Roulet " l'association manque de bras". Un appel est lancé.

"Et la Vie continue" est aussi en lien avec la Ligue contre le cancer d'Ile-et-Vilaine et l'association Amazone qui a pour but d’informer, d’accompagner et d’améliorer les conditions de vie des femmes atteintes d' un cancer en Outre-Mer.

Plus de détails avec Dominica Detcheverry Roulet au micro de Marie-Paule Vidal :

Dans l'archipel, difficile d'avoir des chiffres récents sur le nombre de cancers. Mais selon un rapport d'étude sur l'incidence des cancers sur l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon de 2008, " 233 cas de cancers ont été recensés sur l'archipel entre 1998 et 2006".

L'association dispose d'un local en centre ville

L'association est situé à l'angle des rues de Paris et Maréchal Foch sur Saint-Pierre, et estprésente sur les réseaux sociaux.