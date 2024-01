"Vivre loin de SPM", la nouvelle série documentaires de Laurent Giraudineau

Deux ans après la série "Vivre à SPM", le réalisateur Laurent Giraudineau revient avec une série de documentaires consacrée à la diaspora en métropole. Cinq épisodes à voir sur SPM La 1ère dès ce lundi 8 janvier.

C’est l’histoire d’un territoire comme beaucoup d’autres, mais à la fois unique au monde. Un archipel greffé au corps de ceux qui y sont nés, mais qui visiblement se greffe aussi à ceux qui s’y intéressent pour raconter des histoires : celle de ses habitants.

Laurent Giraudineau y travaille depuis plusieurs années et raconte le destin de quelques-uns d’entre eux sous forme de séries de cinq épisodes. Cela a commencé dans l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon il y a deux ans, avec des documentaires consacrés à la vie sur les îles, de l’enfance à la vieillesse. Des images et témoignages qui montraient l’attachement viscéral de l’archipel dans le cœur des habitants. « Les gens de l’archipel sont très habitués à parler, mais pas forcément à parler d’eux. Et ça c’est une approche qui avait bien plu » témoigne le réalisateur.

Vivre loin de SPM épisode 1 - Les études en métropole • ©/

Toutefois, la vie sur un archipel de 6000 âmes n’est pas toujours évidente et il n’est pas rare de devoir le quitter pour un temps court ou même définitif. Partir pour se faire soigner, partir pour rejoindre l’amour, pour vivre sa passion ou faire carrière : autant de raisons pour justifier que la petitesse d’un territoire est parfois un obstacle à notre bien-être et notre épanouissement. C’est cette réalité que le réalisateur Laurent Giraudineau a cette fois décidé de mettre en lumière.

Vivre loin de SPM épisode 4 - Partir guérir • ©/

Durant cinq épisodes d’une demi-heure, le téléspectateur aura l’occasion de suivre des Saint-Pierrais et Miquelonnais en métropole à travers un thème différent chaque soir. « Vivre loin de SPM » un série de documentaires à voir sur SPM La 1ère dès ce lundi 8 janvier et en replay sur notre site internet.