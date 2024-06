Législatives 2024 : Un comité d’accueil anti-RN pour la candidate Patricia Chagnon à l’aéroport de Saint-Pierre

Après un appel sur les réseaux sociaux à se réunir ce jeudi 13 juin à l'aéroport de Saint-Pierre Pointe Blanche, la candidate désignée du Rassemblement National (RN) Patricia Chagnon a été accueillie dès sa sortie de l'avion par une vingtaine de militants contre l'extrême droite.

19h10. Un premier jeune de l’archipel vient repérer si l’avion attendu ce jeudi 13 juin au soir en provenance de Montréal à 19 h 45 est toujours annoncé. "Affichage momentanément indisponible", peut-on lire sur l’écran indiquant les arrivées. Il envoie instantanément un message vocal via son smartphone.

À lire aussi : Élections législatives : trois candidats déjà annoncés à Saint-Pierre et Miquelon, dont le RN

Plus tôt dans l’après-midi, un appel à "dire non à l’extrême droite à Saint-Pierre et Miquelon" avait été lancé sur les réseaux sociaux. Doublé d’une incitation à voter le 29 juin, date du premier tour des élections législatives anticipées.

Législatives anticipées : appel sur les réseaux sociaux ce jeudi 13 juin 2024. • ©SPM la 1ère

19 h 56. L'avion de la compagnie locale Air Saint-Pierre atterrit. À son bord, la candidate désignée du Rassemblement National (RN), Patricia Chagnon. Une vingtaine de militants anti-extrême droite, s'avancent vers la porte des arrivées. Quelques pancartes sont brandies. Des chants résonnent dans l'enceinte de l'aéroport : "On ne veut pas de vous sur le caillou".

Législatives anticipées : une pancarte anti-RN à l'aéroport Saint-Pierre Pointe Blanche le jeudi 13 juin 2024. • ©SPM la 1ère

Sur place, le représentant local du RN Roger Rode. Dès l'arrivée de la candidate, tous deux se dirigent rapidement vers l'extérieur pour rejoindre leur voiture.

À lire aussi : Législatives anticipées : comment voter sur Saint-Pierre et Miquelon les 29 juin et 6 juillet

Le comité d'accueil poursuit alors ses chants jusqu'à dehors. Deux militants interpellent Patricia Chagnon et Roger Rode. S'en est suivie une altercation. Sollicités à l'aéroport et après les évènements en soirée, ces deux derniers n'ont pas souhaité s'exprimer.

Un seul dépôt de candidature effectué en préfecture

Dans la matinée, c’est le député sortant Stéphane Lenormand (Divers droite – Groupe LIOT - Archipel Demain) qui avait été le premier candidat à déposer officiellement sa candidature. Patrick Lebailly (Ensemble pour Construire) se rendra quant à lui ce samedi 15 juin en réfecture.

Pour le moment, aucun candidat déclaré pour le Front Populaire, le regroupement national d'une partie de la gauche.

De son côté, le mouvement local Cap sur l'Avenir étudie encore la possibilité ou non d'une candidature. Avec en toile de fond un positionnement au lendemain d’une situation nationale très bousculée et des premiers sondages donnant encore des scores très hauts pour le RN.

Marie Paturel et Aldric Lahiton étaient sur place.