Les balades printanières, des plaisirs toujours permis pendant le confinement

De nombreux Saint-Pierrais ont profité du beau temps du week-end dernier pour sortir se promener dans l'archipel. Limitées à une heure maximum, en raison du confinement, ces sorties en plein air sont l'occasion de décompresser et d'oublier un instant la crise du coronavirus.

Marie Daoudal •

©saintpierremiquelon

Faire trotter les poneys, promener son chien ou simplement sortir en famille... Voilà comment certains Saint-Pierrais ont choisi d'utiliser leur heure de sortie quotidienne autorisée le week-end dernier.Avec le confinement, ces moments au grand air sont pour beaucoup l'occasion de s'évader. "Cela faisait un mois que je n'étais pas sortie", raconte une piétonne. "Là, il fait un petit peu soleil : je prends cinq minutes pour sortir mon chien, aller faire mes courses et on rentre à la maison.""On en profite, parce que demain ils annoncent de la neige" renchérit un autre promeneur. Lui et sa compagne de marche ont choisi de rester dehors plus longtemps. Ils se hâtent désormais vers leur lieu de confinement. "Il va être temps qu'on rentre parce qu'on va dépasser notre heure réglementaire" assure cette dernière, avant de lancer, un sourire aux lèvres : "Mais c'était une très belle journée, magnifique !"Reportage de Karim Baïla et Claudio Arthur.