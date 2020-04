La ministre Annick Girardin favorable à un déconfinement "organisé" à Saint-Pierre et Miquelon

Invitée d'une émission spéciale ce samedi 18 avril, la ministre des Outre-mer Annick Girardin s'est prononcée sur la question du déconfinement à Saint-Pierre et Miquelon.

Mehdi Elghazouani •

Au lendemain d'un appel au déconfinement formulé par les élus de Saint-Pierre et Miquelon, la ministre des Outre-mer était invitée à se prononcer sur ce sujet dans le cadre d'une émission spéciale ce samedi 18 avril.



Pour un déconfinement "organisé"

"Cela doit se faire de manière organisée." - Annick Girardin

Des interrogations sur les vols directs

"Sans doute que les premiers vols directs prévus en juin seront plus que compliqués mais dire maintenant qu’il n’y en aura pas du tout, je pense que c’est trop tôt." - Annick Girardin

Le retour des étudiants

Tout en rappelant que le territoire demeurait "fragile" en matière d'équipements sanitaires, Annick Girardin s'est montrée ouverte sur l'éventualité d'un déconfinement anticipé dans l'archipel.Pour la ministre, ce déconfinement doit être "organisé" et conditionné à un durcissement des mesures d'isolement du territoire. Défavorable à une interruption totale des liaisons avec l'extérieur, Annick Girardin plaide en revanche pour une vigilance accrue à l'égard des nouveaux arrivants.La systématisation des tests fait également partie des mesures de vigilance prônées par la ministre. Un automate de dépistage du coronavirus doit d'ailleurs être prochainement livré à Saint-Pierre et Miquelon.En précisant qu'elle attendait du préfet Thierry Devimeux une proposition de dispositif de déconfinement, Annick Girardin a fait savoir que des dates seraient données "dans le courant de la semaine prochaine."Concernant les vols directs entre Paris et Saint-Pierre prévus reprendre le 22 juin, l'occupante de la rue Oudinot n'affiche pas de position définitive mais prévient que des perturbations sont à envisager.Pour l'industrie touristique, Annick Girardin prédit "des difficultés dans les mois à venir" en insistant sur la nécessité "d'accompagner davantage" ce secteur. Un constat renforcé par l'annulation des festivités et autres grandes manifestations jusqu'à la mi-juillet, prévenant d'ailleurs que cette mesure irait "certainement plus loin" dans le calendrier estival.Sur l'épineuse question du retour des étudiants, Annick Girardin a d'abord tenu à relayer un appel aux associations qui voudront bien assister les ultramarins dans leurs démarches pour prétendre aux aides financières exceptionnelles auxquelles ils sont admissibles.Afin d'organiser le retour des 250 boursiers de Saint-Pierre et Miquelon, qu'elle envisage "entre mai et juillet", la ministre prévoit de "se mettre en lien" avec la diaspora scolarisée en métropole tandis qu'il reviendra à la collectivité de procéder au recensement des étudiants présents sur le territoire canadien.