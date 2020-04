Les enfants de Saint-Pierre et Miquelon racontent leur confinement

Nous avons demandé à 18 enfants de raconter leurs ressentis en cette période de confinement.

Annaïg Morazé •

Cette année, les vacances de printemps seront bien différentes pour les enfants de Saint-Pierre et Miquelon. Depuis le 16 mars, presque tous étudient à la maison.Afin qu'ils puissent poursuivre leur apprentissage, instituteurs et professeurs rivalisent d’ingéniosité. Les classes virtuelles viennent rythmer les journées et les parents s’organisent pour occuper et accompagner les petits et les grands. À chacun sa technique : emploi du temps, liste de tâches, régulation du temps sur les écrans... Il faut se l’avouer, ce n’est pas toujours simple et nous pouvons parfois nous sentir coupables si nous ne tenons pas ces objectifs.C’est bien connu, il n’y a pas de parent parfait ! Ce sera donc notre mantra pour les quelques semaines à venir. Courage ! Ce n’est pas toujours simple pour les adultes de gérer ce mode de vie différent et ç’est tout aussi difficile pour les enfants. Tout le monde doit s’adapter.Nous avons proposé à 18 enfants de nous raconter leur quotidien. Pour beaucoup d’entre eux, il est difficile de ne pas aller voir les copains et les copines. C’est d’ailleurs souvent la première chose qu’ils feront lorsque cela sera à nouveau possible. Ils soulignent également le temps passé en famille, les parties de jeux de société ou autre activité comme la pâtisserie. Bon d’accord, il n'est pas simple de jouer au Monopoly si votre enfant est mauvais joueur, mais là encore, courage !Merci aux enfants et aux parents qui se sont prêtés au jeu.