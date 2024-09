Les sapes de la rentrée, un casse-tête pour de nombreux lycéens

La rentrée scolaire est synonyme de retour des devoirs à la maison, des contrôles, du réveil tôt le matin. Mais aussi de nouveaux vêtements. Un jour spécial pour certains qui tiennent à associer à une tenue à la hauteur. Nous avons rencontré des jeunes de Saint-Pierre et Miquelon qui nous dévoilent leur habits de la rentrée.

Sept heures, le réveil sonne. En ce jour de rentrée scolaire, l’alarme qui émane du téléphone n’est pas toujours des plus agréables. Le retour des salles de classe, les devoirs le soir. Les vacances sont déjà un lointain souvenir pour les jeunes lycéens. Pourtant, il y a toujours cette petite excitation. Retrouver ses amis, découvrir sa classe, son emploi du temps et s’habiller en circonstance.

Et oui, la rentrée scolaire est souvent synonyme de rentrée du style. Une tenue préparée souvent en amont dans l'été. Il faut être dans les tendances. Associer les pièces ensemble, de la paire de chaussure jusqu'au tee-shirt.

On regarde sur internet. Moi je m'inspire de ce que je vois sur Insta, Tik-Tok... Et même Pinterest. Je n'ai pas d'influenceur que je suis particulièrement. Je regarde ce qu'il y a sur le feed des applications et je fais mon choix. La rentrée c'est toujours important. J'ai l'impression qu'on fait tous un effort. Aglaya

Les incontournables

Et forcément, il y a des incontournables. Chaque génération a sa pièce favorite. Et depuis un moment, la Nike Air Force 1 blanche a la cote chez les jeunes. Intemporelle, passe partout, cette paire de basket a su s'imposer aux pieds étudiants. Quitte à parfois n'avoir que ça dans son dressing. C'est le cas de Marek, 15 ans. Pour la rentrée, il souhaite rester simple tout en restant élégant. "Je vais porter un petit jean clair. Avec ma paire d’Air Force 1 blanche et un tee-shirt blanc pour le rappel des couleurs."

Autre élément à prendre en compte : la coupe du pantalon. Fini le temps des tailles ajustées. Bienvenue les jeans amples et les pantalons évasés. "Je vais mettre un baggy clair avec ma paire de Jordan 4", détaille Timéo."Moi ce sera un pantalon à pattes d'éléphant bleu marine", explique Anissa.

Thibault, lui, rentre en terminale. Même s'il avoue ne pas trop prêter attention à comment il s'habille, il le concède, pour la rentrée il va faire un effort. Un survêtement Air Jordan rouge, avec une paire de New Balance. "Franchement, j'ai des longues journées, pour moi c'est important d'être confort dedans."

"Je profite des voyages pour faire des achats"

Et si les achats sont prémédités, ce n'est pas toujours aisé de trouver ce que l'on veut dans l'archipel. Pour ça, les sites internets sont nombreux. Toujours est-il qu'il faut pouvoir livrer à Saint-Pierre et Miquelon. Mais là encore, les jeunes s'adaptent. Aglaya profite de ses voyages pour pouvoir effectuer ses petites emplettes. "Cet été par exemple, j'ai trouvé plein de petits vêtements au bord de la plage, et pas dans les grandes enseignes."

24 heures avant la rentrée des classes, les jeunes ont déjà leurs tenues en tête. • ©SPM la 1ère

Medi, de son côté, a trouvé son bonheur au Canada. Son jogging, et sa paire d’Air Max 95 ont été achetés à Halifax. "J'en profite", rit-il. "On n’a pas trop le choix des fois." Toutefois, tous sont suspendus à l'accord de leurs parents pour commander. Anissa a sa petite technique pour les faire plier en cas de gros coup de cœur. "Pour des chaussures, par exemple, je leur explique que j'ai des tenues qui vont aller avec. Parfois je commande les vêtements avant les chaussures. Comme ça, j'ai cet argument pour qu'ils acceptent."