Les seniors rassemblés pour le traditionnel tournoi de belote de la Semaine bleue

Le club de l'amitié organisait, ce jeudi 8 octobre, son traditionnel tournoi de belote à l'occasion de la Semaine bleue. Une vingtaine de personnes se sont réunies à la salle des fêtes de Saint-Pierre pour y participer.

Charlotte Boniteau •

Une équipe surprenante

©saintpierremiquelon

Donner, charger ou défausser... les aînés sont concentrés sur leur partie de belote. Ce tournoi est à la fois l'occasion de se faire plaisir, de créer du lien et de profiter de la Semaine bleue qui se termine ce week-end. "Je suis très satisfaite de la Semaine bleue, c'est toujours agréable, ça nous fait rencontrer d'autres personnes", raconte l'une des joueuses.La belote, c'est aussi une tradition. "Mes parents jouaient et puis moi j'ai pris la relève après !", explique un autre participant.À la table d'à côté, Stéphane Lenormand, président de la collectivité territoriale jusqu'au 12 octobre et Yannick Cambray, maire de Saint-Pierre ont fait équipe. "À mon âge, je peux prendre ma carte au club de l'amitié donc effectivement je prépare ma reconversion", s'amuse Yannick Cambray, maire de Saint-Pierre.Les joueurs de belote au micro de Claire Arrossaména et Jérôme Anger :