Logement, chauffage : de nouvelles aides financières pour les foyers de Saint-Pierre et Miquelon

La CPS améliore l'allocation chauffage et prépare l'arrivée des aides au logement sur le territoire.

Claire Arrossaména •

Une aide élargie et qui augmente

Des allocations logement bientôt applicables sur le territoire

Ce que l'on appelle les APL en métropole relèvent du fiscal. Comme ici le Conseil Territorial a la compétence en matière de logement, ces aides ne seront pas étendues à l'archipel. Par contre, deux autres aides, qui ne relèvent que de la sécurité sociale, l'aide au logement à caractère social et l'aide au logement à caractère familial, ont été étendues à l'archipel par une loi l'an dernier. Les décrets et textes d'application sont en train de se mettre en place. André Robert, président du conseil d'administration de la CPS

Malgré la baisse du prix du fuel, le chauffage reste un budget conséquent pour les foyers de Saint-Pierre et de Miquelon. Ce constat amène la Caisse de Prévoyance Sociale à faire évoluer son soutien financier.Jusqu'ici, l'aide au chauffage était destinée uniquement aux retraités. Mais dès cet hiver les foyers de l'archipel seront plus nombreux à pouvoir en bénéficier. La prestation est ainsi étendue à la branche famille. En clair, les familles à revenus modestes ou intermédiaires peuvent désormais prétendre à l'allocation d'aide au chauffage. De plus, la prestation augmente. De 831 euros maximum elle passe à 1000 euros maximum, en fonction des ressources.L'autre dossier important et sur lequel travaille depuis de très nombreuses années la Caisse de Prévoyance Sociale de l'archipel, c'est le dossier des aides au logement.Il faudra donc patienter jusqu'en 2021 pour en bénéficier.Les détails avec Marie-Paule Vidal et Jérôme Anger