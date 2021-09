Luc Tardif élu président de la FIHG : une bonne nouvelle pour Saint-Pierre et Miquelon ?

Luc Tardif a été élu président de la FIHG. L’actuel président de la fédération française de Hockey succède au Suisse René Fasel, en poste depuis 1994.

Joris Le Gal •

Luc Tardif est devenu samedi deuxième français à occuper cette fonction après Louis Magnus. Ce n’était pourtant pas chose aisée pour le franco-canadien.

À lire aussi: Le Saint-Pierrais Lucas Hacala vise l'élite avec les Drakkars de Caen

Le président de la fédération française de Hockey était opposé à quatre autres candidats, dont Franz Reidl, qu’il qualifiait "de favoris" dans les colonnes du quotidien L'Equipe vendredi. Mais surprise, le natif de Trois-Rivières a déjoué les pronostics et a été élu à 63% après 4 tours de scrutins

Une élection bénéfique pour Saint-Pierre et Miquelon ?

Désormais à la tête de la FIHG, Luc Tardif, qui est venu dans l'archipel en 2008, pourrait avoir une influence positive sur le hockey à Saint-Pierre et Miquelon. C’est en tout cas ce que pense le Saint-Pierrais Arnaud Briand, ancien capitaine de l’Equipe de France.

Selon lui sa connaissance de l’île et sa double nationalité sont un atout : « Luc connait l’archipel. Il est canadien d’origine et il peut faciliter les relations avec Terre Neuve et la fédération canadienne, notamment au sujet des licences »

Retrouvez l'interview d'Arnaud Briand avec Frédérique Dotte: