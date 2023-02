Lutte contre la cybercriminalité : les gendarmes de Saint-Pierre et Miquelon en prévention

Cybermalveillance : les gendarmes de Saint-Pierre et Miquelon à la rencontre des usagers

Comment faire face à la cybercriminalité qui vise aussi bien les particuliers, entreprises, administrations et autres structures privées et publiques ? Les gendarmes de Saint-Pierre et Miquelon rencontrent les habitants pour délivrer des conseils. Tout comme ils le font en prévention auprès des entreprises ou des collectivités.

Linda Saci •

À Saint-Pierre et Miquelon, comme ailleurs, plusieurs plaintes ont été déposées ces dernières années suite à des escroqueries ou utilisations frauduleuses en ligne. Les habitants du territoire se souviennent peut-être que le nom du maire de Saint-Pierre avait été usurpé il y a deux ans. Avec comme motivation de se faire verser de l'argent sur son identité empruntée. À lire aussi : Le nom du maire de Saint-Pierre Yannick Cambray utilisé pour une escroquerie en ligne C'est ce type d'actions malveillantes qui a conduit à l'organisation d'une conférence par la gendarmerie à la Micro-Folie Saint-Pierre. Un temps d'échange pour permettre à la vingtaine d'usagers présente de trouver des conseils afin de surfer sur la toile en toute sécurité. Le gouvernement, sur son site dédié cybermalveillance.gouv.fr, liste une dizaine de types de cybermalveillance. À l'exemple du hameçonnage qui consiste à usurper une identité pour inviter par mail la victime à réaliser diverses actions. Il y a aussi les piratages de compte en ligne, le cyberharcèlement ou encore les faux ordres de virement. Comment faire face à cette menace ? Ces pratiques malveillantes est de plus en plus fréquentes, car il est aisé de créer de faux comptes et de faux documents. Toutefois, il existe des sites pour parer ou signaler ces problèmes. La référence nationale renvoie aux liens adéquats. A titre d'exemple : pour signaler un spam, une fraude à la carte ou encore une arnaque sur les sites THESEE et Pharos.



Les gendarmes de Saint-Pierre et Miquelon se rapprochent aussi de certaines entreprises ou collectivités, à l'instar de la Cacima, de la Ville de Saint-Pierre...pour identifier avec elles les points faibles ou éventuelles failles de leurs systèmes informatiques. Objectif : renforcer leurs protections contre toutes tentatives d'hameçonnage ou autres attaques cybermalveillantes. Prochaine session de prévention à destination du public et commerçants : jeudi 16 février à Miquelon.

