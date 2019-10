Ce dimanche 20 octobre, l'association Maladies Rares SPM organisait une marche de sensibilisation à Saint-Pierre.

Delphine Jeanneau - Mehdi Elghazouani •

"C'est important pour nous de participer à cette marche par solidarité."

Environ 350 personnes se sont retrouvées pour une marche de solidarité et de sensibilisation aux maladies rares ce dimanche à Saint-Pierre.À l'initiative de l'association Maladies Rares SPM, les marcheurs sont venus en nombre pour témoigner de leur soutien aux personnes atteintes de ces maladies orphelines et auto-immunes.Le reportage de Delphine Jeanneau et Claudio Arthur.