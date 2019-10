Nouveau succès pour l'opération brioches portée par l'association "Vivre Ensemble" à Saint-Pierre et Miquelon

Cette année encore, l'association Vivre Ensemble a pu compter sur une importante mobilisation de bénévoles pour son opération brioches. Il s'agit d'un événement national, relayé sur l'archipel depuis plus de trente ans.Pour cette édition 2019, 35 chauffeurs et une centaine d’enfants ont sillonné les rues de la ville de Saint-Pierre pour distribuer 1200 brioches. Pour la première fois depuis la création de la manifestation, toutes les viennoiseries ont été vendues. Au total, plus de 7000 euros ont pu être récoltés.Ces fonds serviront notamment à l'entretien du chalet Willy.Voyez le reportage de Flavie Bry et Claudio Arthur.