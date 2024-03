Miquelon-Langlade : le conseil municipal annonce des investissements pour près de 10 millions d'euros

Les conseillers municipaux de Miquelon étaient réunis ce mercredi 27 mars à l'occasion du deuxième conseil municipal de l'année. À l'ordre du jour plus d'une quinzaine de points et de nombreux dossiers importants pour la commune. Il a été question du budget 2024 mais les élus ont aussi abordés les sujets de la déchetterie, de l'abattoir ou encore de la pêche.

Parmi les points abordés durant ce conseil municipal, l’approbation du compte administratif 2023 qui apporte satisfaction à l’équipe puisqu’il affiche un excédent de plus de 3 millions d’euros.

Le budget prévisionnel de la commune a aussi été voté, le maire de la commune de Miquelon-Langlade le qualifie de « prudent » au vu des chantiers à venir et des dépenses supplémentaires qui pourraient survenir. En effet, la mairie engage ses fonds propres sur un certain nombre de dossiers.

Des projets pour près de 10 millions d'euros

Elle affiche tout de même la somme de 9 845 609,11 d'euros en section d'investissement, "du jamais vu" selon le maire Franck Detcheverry.

Le conseil municipal a également décidé d’octroyer une prime de pouvoir d’achat à ses agents, pouvant aller jusqu’à 800€ pour les employés communaux gagnants moins de 23 700 par an. Une mesure qui fait suite à l’augmentation du coût de la vie.

En parallèle, l’équipe municipale se voit contrainte, à nouveau, d’augmenter les taxes sur l’eau et le traitement des déchets. Un choix que fait l'équipe municipale chaque année depuis son élection. Pour 2024, les foyers de Miquelon paieront 15 euros de plus sur leur impôt foncier pour faire face aux problématiques de l'eau rencontrées cet hiver mais également à la construction de la déchetterie. En tout cette hausse représente environ 8 000 euros en plus dans le budget de la commune.

Autre dossier sur la table des conseillers municipaux ce mercredi, la création d’une filiale pour la Société d’Économie Mixte "A Mare Labor", permettant la création d’unités de production à St pierre et à Miquelon.

Des sujets discutés dans le journal du 27 mars avec Franck Detcheverry. Retrouvez l'entretien.