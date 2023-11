Après deux ans d’interruption, le hockey roller repart de plus belle à Miquelon

Après deux d'absence en 2020 et 2021, le hockey roller est de retour en force à Miquelon. Tous les jeudis à la Maison des loisirs, ils sont nombreux à venir s'entraîner cette saison.

Ce jeudi soir à la Maison des loisirs de Miquelon plane une odeur de NHL. Les Canadiens de Montréal, les Pingouins de Pittsburgh, les Maple Leafs de Toronto, plusieurs équipes de la grande ligue sont représentées sur les épaules de la dizaine de personnes présentes au gymnase.

Pourtant, ce n’est pas tout à fait le même sport qu’ils s’apprêtent à pratiquer ce soir. Et pour cause, les traditionnels patins à glace ont laissé place aux rollers. Barth Coste, le gardien de but du groupe, ne s’en porte pas plus mal. "Nous sommes une bordée de copains qui veut juste jouer ici, vu qu’il n’y a pas de patinoire, on joue en rollers. Il n'y a donc pas de contact dans ce sport, seulement du jeu."

Un bel engouement

Cette saison, ils sont au nombre de 16 tous les jeudis soir à répondre à l'appel de l'association du Hockey Miquelonnais. Une recrudescence inespérée pour ce club après un arrêt de deux saisons en 2020 et 2021 par manque d’effectif. "Aujourd’hui on est 16 au total. C’est vrai que c’est très bien quand on sait que l’on n’a pas pu jouer pendant deux saisons de suite", s’exclame Nicolas Lemaine.

Parmi ces nouveaux pratiquants, des jeunes qui ont eu l’habitude de jouer ensemble étant enfants, mais aussi, qui défendent la même tunique toute l’année lors des différentes saisons de football dans l’archipel avec l'ASM. "C’est vrai qu’on a grandi avec un ballon mais aussi avec des rollers aux pieds", explique Eric Coste. "Mais quand on a grandi, c’était foot, foot et foot. On s’y est tous un peu remis il y a un an. J’avais oublié à quel point c’était bien."



Une pratique ouverte à tous

Le bruit des bâtons qui frappent les pucks résonne dans tout le gymnase. Une sensation qui n’est pas sans rappeler à Steve Fouchard ses belles années de hockey sur glace à Saint-Pierre. "J’ai commencé le hockey sur glace à l’âge de six ans et j’ai joué aux Missiles. En rollers, ça se ressemble mais c’est un peu différent dans la façon de patiner. J’ai mis deux trois semaines à m’habituer tout de même."

Un peu plus loin pour Briac, ces séances du jeudi soir lui rappellent aussi ses souvenirs d’adolescents. Et ce n’est pas pour lui déplaire. "Moi aussi j’ai joué toute ma jeunesse. J’ai refait un entraînement la semaine dernière, et j’ai pensé au prochain toute la semaine."



Pour rajouter un peu de compétition à la pratique, le groupe compte se déplacer à Saint-Pierre pour y affronter les équipes loisirs de Saint-Pierre. Il faudra alors s'adapter pour les Miquelonnais puisque les rencontres se dérouleront selon toute vraisemblance à la patinoire, donc sur la glace.