Créateur de jeux et animateur, Benjamin Geslin à Saint-Pierre et Miquelon pour deux sessions de stages

Benjamin Geslin, un artiste aux multiples facettes, partage sa passion pour l’animation et l’humain.

Après avoir travaillé comme électrotechnicien, accessoiriste sur plateau de tournage puis animateur et directeur en centre de loisirs, Benjamin a décidé de lancer CréAventure, une entreprise qui propose des services d’animations.

Elle s’adresse à tous types de publics sous forme d’escape game, de chasses aux trésors, de jeux de rôles, d’enquêtes ou même d’arcades sur des thèmes toujours différents et originaux.

La majorité des activités sont de fabrication maison. Du travail du bois à l'électronique en passant par la couture ou encore la peinture.

Je n’aurais jamais imaginé faire cela dans ma vie, […] mais le partage avec les gens et ce que je peux leur faire n’a pas de prix, c’est une passion, une véritable vocation.

L’objectif de cet artiste polyvalent est de faire passer un bon moment, de partager une passion pour la création en tout genre et de proposer toujours de nouvelles choses autour de temps conviviaux.

L’animateur s’adresse à tous les âges et adapte ses énigmes, ses scenarios et univers aux joueurs, et il ne manque pas d’imagination. L’amuseur laisse place également à l’improvisation, ce qui peut parfois faire prendre un chemin inattendu à l’activité. Il n’y a pas de limites à la création.

Benjamin Geslin propose aussi des animations aux comités d’entreprises. Cela permet de créer des moments de cohésion et de partage en faisant abstraction des hiérarchies.

Ne pouvant pas emporter son camion débordant de surprises en tous genres, Benjamin a dû se contenter d’une petite valise qu’il a posée dans l’archipel où il propose deux stages : le premier du 24 au 28 avril à Miquelon et un second du 1er au 5 mai à Saint-Pierre.

