Des équipements à la pointe de la technologie pour la future boulangerie de Miquelon

À Miquelon, le chantier de la nouvelle boulangerie avance. Les travaux du laboratoire et de l'espace de vente devraient se terminer au cours de l'été. Plus tard, deux logements verront le jour au premier étage.

Marie Paturel •

Elle est attendue. La boulangerie du village de Miquelon-Langlade prend forme. Les différents équipements sont en cours d'installation au niveau du laboratoire. Équipements à la pointe de la technologie qui permettront au boulanger d'optimiser son temps et d'adapter sa production à la demande.

À titre d'exemple, les chambres de pousse et les fours bénéficient de départs différés et peuvent commencer le travail du pain avant même l'arrivée du personnel. De quoi attirer les futurs occupants de ce nouvel espace boulangerie et pâtisserie.

Plusieurs candidatures en cours d'analyse

Selon la mairie de Miquelon-Langlade, plusieurs dossiers de candidatures venant de l'archipel et de l'extérieur ont été reçus. Un soulagement pour la commune qui se voit privée de pain frais depuis plusieurs années.

Je rassure la population : dans les mois à venir il y aura une boulangerie à Miquelon. Nancy Hayes, première adjointe au maire de Miquelon-Langlade.

Des logements au premier étage en cours de construction

Alors que le rez-de-chaussé se termine, place aux prémices de l'aménagement du premier étage. Deux logements sont prévus ; un appartement T1 et un autre, plus spacieux, pour accueillir une famille.

L'aménagement de ces deux espaces devrait débuter au second semestre de cette année. Si quelqu'un de l'extérieur est retenu pour venir travailler sur place, l'un de ces logements lui sera attribué.

Le reportage d'Élise Marné et Gaël Ho-A-Sim :