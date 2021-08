Dunefest 2021 : impossible n'est pas Eklectik

C’est le retour de l’immanquable Festival Dunefest, pour sa huitième édition. Avec comme décor le magnifique isthme de sable fin qui relie Miquelon-Langlade. Une fête populaire rendue possible cette année encore grâce à la cinquantaine de bénévoles de l’association Eklectik.

C’est par une soirée un peu compliquée qu’a débuté le festival. De la pluie, du vent et même de l’orage ont perturbé la première série de concerts qui a été interrompue quelques heures avant de reprendre pendant une bonne partie de la nuit.

Un festival écoresponsable



L’équipement indispensable d’un festivalier responsable, c’est bien sûr "l’Ecocup" : un gobelet en plastique, réutilisable quasiment à l’infini, est un incontournable du Dunefest.

"Ecocup" sur la Dune • ©Spm la 1ère



Il fonctionne avec un système de consigne, un euros pour un gobelet. Des pichets étaient aussi disponibles pour servir la bière locale, la Miqu’Ale, proposée à la tireuse.

Ça permet de ne pas avoir des gobelets en plastique ou en liège sur le sable et les gens les collectionnent donc ça nous aide à ce qu’ils les ramassent Laurie De Arburn Lepriol - Bénévole





Des toilettes sèches, des éclairages LED, des cendriers portables, tout est pensé pour diminuer l’empreinte écologique de l’événement. Cette année, la nouveauté est dans les assiettes avec des couverts en bois pour se restaurer.



Une dynamique écoresponsable partagée par l’équipe des organisateurs du Dunefest.



«Les membres de l’association Eklectik ont pour la plupart passé tout leur été à Langlade. Il y a un vrai attachement à ce territoire, il y a une vraie volonté de minimiser l’impact environnemental du festival» Rudy L'Espagnol - Trésorier de l’association Eklectik



Des activités pour tous



Avant la programmation musicale du soir, c'est un artiste de la grande île qui a ouvert le bal à la mi-journée : Michel Detcheverry pour qui c’est le premier Dunefest.

L’ambiance est formidable, le soleil est au rendez-vous, c’est la première fois que je fais une représentation en extérieur au Dunefest, ce n'est que du bonheur. Michel Detcheverry - Artiste



Au même moment, un concours de châteaux de sable réunissait 10 équipes, avec un sable parfaitement humide grâce aux intempéries de la veille.

Concours de châteaux de sable • ©Spm la 1ère



Pour les amateurs de défi sportif, pour la quatrième année, la ligue de football et le club de l’ASSP ont organisé du beach et du golf soccer dans une structure gonflable. Un moyen de faire découvrir à l’ensemble de la population de nouvelles pratiques sportives.

Beach Soccer Dunefest • ©Spm la 1ère





Cette année l’un des sponsors du festival, spécialisé dans la formation au Canada, avait proposé un permis poids lourd aux organisateurs.

Mis au tirage au sort lors du festival cette formation a été gagnée par Édith Detcheverry.

Aldric Lahiton et Adrien Develay vous propose de faire un tour sur la Dune :



Une restauration recherchée et raffinée en accord avec le décor



2000 encornets, de la morues en croûte de parmesan, du couscous aux trois viandes, les bénévoles de l’association ne font pas les choses à moitié pour sustenter les festivaliers. Un réel challenge pour les équipes qui s’occupent de la restauration.



Comme chaque année, on essaye d’être sur une base de produits locaux, sur les produits de la mer et ensuite on fait un complément pour que ça plaise aux plus grand nombre et on s’embête un peu à faire de la cuisine et pas que de la restauration rapide David Urtizbéréa - Chef cuisinier bénévole



Un concours bien local



Et pour ceux qui avaient encore faim, ils ont pu se rattraper grâce au concours de mangeurs de homards. Avec un seul but, manger le plus rapidement possible un homard sans outil autre qu’un chiffon pour le décortiquer.



Et le grand gagnant est Vasco Heudes.

Une programmation musicale Eklectik



Plus d’une vingtaine d’artistes et groupes se sont produit sur la scène du Dunefest pendant ces deux jours de festival. Notamment un groupe récent dans l’archipel, Rockin'Roots, qui foulait la scène du Dunefest pour la première fois. Une première représentation dans ce célèbre festival qu’ils avaient préparé depuis longtemps.



On répétait déjà pour le dernier Dunefest qui a été annulé, donc ça fait un an qu’on se prépare Arnaud Revert - Musicien

Une formation composée de sept musiciens amateurs qui ont proposé de la musique festive.

L’esprit du groupe, c’est de prendre du plaisir sur la scène et de le transmettre au public Arthur Ningre - Musicien

Une huitième édition réussie



Un événement réalisable grâce à une équipe d’une cinquantaine de bénévoles fidèle à l’événement :

On voit que ça tourne, on court moins et plus ça va, plus on sait ce qu’on a à faire maintenant. Mickael Renou - Président de l'association Eklectik

Feu de camp au Dunefest 2021 • ©Gaelle Audoux - Association Eklectik



Avec la coupure de la route entre Miquelon et Langlade, la logistique du festival s’est un peu compliquée cette année.

Un challenge de plus pour les organisateurs qui ont su s’en accommoder :

On n’a pas eu trop de soucis avec la route mais on a dû jouer avec les marées pour faire passer les containers, et vendredi on a dû faire avancer le bateau pour faire venir le container réfrigéré jusqu’ici Mickael Renou - Président de l'association Eklectik



Revivez l'ambiance de cette deuxième soirée de festival sur la dune avec Raphaëlle Chabran et Adrien Develay :