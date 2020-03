Ecoles fermées à Saint-Pierre-et-Miquelon : enseignants et élèves s'organisent

Le confinement et la fermeture des établissements scolaires imposent de trouver de nouveaux modes de fonctionnement pour assurer la continuité pédagogique. Exemple à l'école du Socle de Miquelon.

Claudio Arthur et Frédéric Dotte •

Salles de classe vides, préau et couloirs déserts. L'école du Socle de Miquelon n'accueille plus ses 84 élèves, à l'instar de l'ensemble des établissements scolaires d'Outremer.



Pour le directeur de cette structure qui rassemble école maternelle, élémentaire, et collège, l'urgence de ces premiers jours de fermeture pour Coronavirus est à la réorganisation des activités.

" Ce n'est pas simple, nous devons changer de support, revoir notre façon d'enseigner, nous approprier les outils informatiques mis à disposition." - Gislain Detcheverry, directeur





A Miquelon, les faibles effectifs par classe ont facilité le début de mise en place des nouvelles pratiques à intégrer. Les enseignants ont ainsi pu prendre contact individuellement avec les familles, pour les informer sur les modes de communication dans les semaines à venir.



Pas en vacances pour autant

Du côté de l'équipe enseignante, on s'adapte de bon gré afin de respecter le principe de précaution. Mais des questions subsistent sur la continuité pédagogique. Les réflexes doivent peu à peu s'instaurer de part et d'autre.

" Nous devons mettre en place des solutions afin que les élèves ne se croient pas en vacances." - Isabelle Ozon, professeur



Les enseignants misent sur le soutien et collaboration des parents pour responsabiliser les écoliers et collégiens.