L'église de Miquelon retrouve ses cloches

Les cloches de l'église de Miquelon resonnent à nouveau dans le village. Les habitants attendaient leur restauration depuis près d'un an.





Frédéric Dotte •

2 cloche Miquelon ...

Eglise Miquelon ...

Une réinstallation délicate

"Le métier de campaniste ne s'apprend dans aucune école, il se perpétue au contact des anciens qui maîtrisent cet art."

Lionel Ferret, campaniste

La dernière fois que les cloches de l'église de Miquelon ont resonné dans le village, c'était à Paques l'an dernier. Victimes de leurs vétusté, les installations du clocher de l'église étaient en restauration depuis juin dernier, opération rendue obligatoire afin de respecter les normes.Le "réarmerment" du dispositif sur place a nécessité environ une semaine, de quoi programmer le déclenchement des cloches et règler les derniers détails. Il s'est déroulé sous la direction du campaniste professionnel Lionel Ferret."A sonner chaque jour, les cloches s'usent, on tente au maximum de les réparer, mais il faut parfois les refondre.A Miquelon, les cloches sonneront désormais chaque heure de 7h le matin à 22h le soir, avec un angelus le midi et le soir.