Examen du permis de chasse à Miquelon-Langlade : les femmes de plus en plus nombreuses

Depuis lundi 29 mai et jusqu’à mercredi 31 mai, les examens du permis de chasse se déroulent à Miquelon-Langlade. Sur les 32 candidats, 13 sont des femmes. Une première dans l’histoire de la chasse sur l’archipel.

"Je vais vous envoyer deux plateaux qui symbolisent les animaux : un que vous pouvez tirer et un que vous ne pouvez pas tirer. Êtes-vous prête ? - Oui, prête !"

Au centre d'examen et de formation du permis de chasser de Miquelon, Jessica Lafitte-Guibert, arme en main, enchaîne les épreuves avec beaucoup de précaution. Très stressée, la jeune femme de 27 ans prend beaucoup de précautions pour réussir chaque exercice.

"Il ne faut surtout pas tirer quand il y a un obstacle comme une haie ou une silhouette par exemple. S'il n'y en a pas, feu vert, on peut tirer", explique-t-elle.

Avec une arme, on peut tuer quelqu'un, c'est dangereux. Donc il faut faire attention à la sécurité, faire attention à son environnement et aux gestes qu'on peut avoir. Jessica Lafitte-Guibert, candidate au permis de chasse

Jessica fait partie des 13 candidates à passer le permis de chasse cette année. 13 femmes sur 32 participants : c'est une première dans l'histoire de la chasse sur l'archipel. "C'est un phénomène qu'on n'observe pas qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Sur la métropole, on a le même phénomène. Il y a plein de raisons à ça : le côté nature, le duo qu'on peut avoir avec un chien et le plaisir de se retrouver entre amis pour une partie de chasse", précise Daniel Koelsch, président de la Fédération des chasseurs de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Première femme de la famille à chasser

La chasse, Jessica a mis du temps à s'y intéresser. Pourtant dans sa famille, son copain, son père, son frère, son oncle et ses cousins sont habitués aux battues. "Je me disais que tuer des animaux, c'est cruel. J'avoue que je ne comprenais pas trop le principe. Mais en grandissant, j'ai compris que c'était pour réguler les espèces. Et aussi le plaisir de se retrouver autour d'un repas de chasse, c'est convivial".

Une fois décidée, elle a pu compter sur l'aide de son frère Nathan Lafitte, passionné lui aussi. "C'est cool qu'elle passe le permis de chasse. Elle va venir avec nous, on va passer des bons moments, se construire des bons souvenirs", raconte-t-il.

Une activité de plus en plus féminisée

Avant de se présenter à l'examen, Jessica a suivi une formation : 12 heures de théorie, dispensées à la fédération du chasseur et une journée de pratique. Cette préparation est essentielle, elle a permis à la jeune femme d'obtenir 10/10 à la partie théorie de l'examen. Sur la pratique, cette agente à SPM Telecom brille aussi. "Les femmes sont de bonnes candidates. Elles sont en général plus attentives et plus précautionneuses. Elles mettent vraiment du cœur à passer l'examen. Jessica en fait partie", déclare Eric Hallay, inspecteur du permis de chasser à l'Office français de la biodiversité.

Jessica a obtenu son permis haut la main. Elle rejoindra son père et son frère en forêt lors de la prochaine saison de chasse, en septembre prochain.