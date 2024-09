Les élèves miquelonnais ont enfin pris leurs quartiers dans le nouvel internat de Saint-Pierre

Après 8 ans de chantier, l’internat de la réussite accueille enfin ses premiers pensionnaires. 6 lycéens de Miquelon s’y sont installés pour pouvoir poursuivre leur scolarité à Saint-Pierre en toute sérénité.

L’attente aura été longue, elle aura duré 8 ans depuis la pose de la première pierre par le 1er ministre de l'époque Emmanuel Valls et le début des travaux à l’automne 2016. L’internat de la réussite est enfin entré en fonction. Ce lundi 2 septembre 2024, six élèves miquelonnais ont fait leurs bagages direction Saint-Pierre, et poussé les portes du bâtiment pour la première fois.

Les trois filles et trois garçons se sont répartis dans des chambres de deux, dans une structure d’une capacité totale de 26 places. Tous sont émerveillés par la modernité de leur nouveau lieu de vie.

On est venu il y a un an et demi pendant les travaux (...) je suis épatée par le rendu. Sophie Morel, élève miquelonnaise de terminale

Ce lundi, les jeunes ont fait leur installation en présence des responsables éducatifs et d'élus locaux. L’occasion de marquer le coup sur un projet qui aura peiné à sortir de terre. En 2022, le coût de la construction était estimé à 3,76 millions d'euros.

Le reportage des équipes de SPM la 1ère :