Les rendez-vous de la Fête nationale sont toujours d'actualité à Miquelon

À Miquelon, c'est tout un programme que la municipalité propose aux enfants et aux adultes. Et ça a débuté ce jeudi 13 juillet avec un après-midi pour les jeunes. Les animations du 14 juillet sont reportées à samedi dans la commune. En revanche, à Saint-Pierre, les activités sont annulées ce vendredi.

Marie-Paule Vidal •

C'est l'ASM qui ouvre les festivités liées à la Fête nationale, édition 2023.

Ce jeudi 13 juillet...

Au menu : des jeux pour les enfants à partir de cinq ans. Et comme le dit le proverbe "après l'effort, le réconfort", un goûter leur est offert.

Attention, le match amical de football, destinés aux 15 ans et plus, n'a pas lieu.





Les festivités reportées au samedi 15 juillet

Du sport pour commencer la journée. À 9 heures pendant que les adeptes du tir aux pigeons s'adonnent au ball-trap, les Coureurs de l'Isthme proposent leur traditionnelle course à pied Mirande-Miquelon. Une épreuve de 8,6 km. Le départ sera donné à 9 heures près du terrain de camping. À noter que le certificat médical est obligatoire pour les non-licenciés. Pour vous inscrire, le rendez-vous est fixé à la mairie de la commune le jour même.



Une heure plus tard, ce sera au tour de la course de chiens du côté du Grand étang.



Les amoureux de la pétanque vont tirer et pointer lors du tournoi organisé à 11 heures à la Boule miquelonnaise.

Les touts-petits aussi ont leur heure de gloire. Dès 11 h 30, des courses en vélo ou en trottinette sont organisées. Des enfants répartis dans les catégories 2-4 ans, 5-7 ans, 8-9 ans et 10-11 ans.

Et pour les "petits creux" ou les "grands creux", l'ASM assure la partie restauration et buvette.

L'après-midi sera aussi riche en activités et en particulier aux jeux enfants et adultes dès 14 heures. Et pour rendre la fête plus folle, l'association Dyna'Miq propose ses ballons à l'hélium, ses cotillons et ses confettis.

Course de vélos à Miquelon 2022. • ©SPM LA PREMIERE

L'amicale des Retraités vous invite à venir rejoindre ses membres pour le traditionnel coup de thé au Foyer Sœur Madeleine.

Pour terminer la soirée en beauté, un apéritif sera offert dès 19 heures par la municipalité. Vous pourrez également vous restaurer avec l'Association du GPCM et tout cela en musique avec Jessie et Michel puis mais aussi Elsa Martinez et Allan Lafitte.

Il ne faut oublier le rendez-vous très attendu des résidents de Miquelon-Langalde et des visiteurs, le feu d'artifice vers 22 h 30 ... si le temps le permet bien sûr.

Le traditionnel feu d'articifice. • ©SPM LA PREMIERE

Pendant que la population festoie, attention la circulation dans la commune est modifiée.

À Saint-Pierre, les festivités du 14 juillet prévues Place du général De Gaulle sont annulées. La mairie de Saint-Pierre doit faire un nouveau point ce jeudi après-midi avec Météo France pour évaluer la possibilité d'un report.