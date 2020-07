À Miquelon, des mini-olympiades pour les tout-petits

Une dizaine d’enfants âgés de 5 à 10 ans ont passé ce mercredi 8 juillet à la plage à Miquelon. Une journée organisée par la Maison des loisirs.



Redaction SPM •

©saintpierremiquelon

Les enfants ont pu profiter du soleil à Miquelon, ce mercredi 8 juillet. Grâce aux animatrices Barbara, Christine et Marie-Claudine, plusieurs activités sportives ont été organisées : petit parcours du combattant, course en sac à patate... Une manière de se défouler, de profiter de la vitamine D, et de se baigner. La pandémie du Covid-19 a perturbé les plans à Miquelon, puisque les colonies de vacances ont été annulées cet été. Ces mini-olympiades étaient donc une façon d’occuper les plus petits et d’animer cette saison estivale un peu particulière.Entre châteaux de sables et jacuzzis naturels, les enfants ont laissé place à leur imagination.Un reportage signé Claire Arrossaména et Jean-Noël De Lizarraga