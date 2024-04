Miquelon, un choix de vie pour le couple de nouveaux boulangers du village

"On est vraiment motivés et on a hâte de retravailler ensemble". Après cinq ans de fermeture, Agnieszka et Frédéric Perrot s'apprêtent à rouvrir les portes de la boulangerie de Miquelon

"Le travail, c'est un terrain de jeu", glisse Frédéric Perrot en souriant. "Et on a hâte de retravailler ensemble", renchérit son épouse Agnieszka d'un air complice. Les deux époux, adeptes des voyages, ont déjà bouclé leur valise pour leur prochaine aventure : la reprise de l'activité de la boulangerie de Miquelon. Une tâche partagée entre production et confection par Frédéric et la vente par Agnieszka.

"J'ai eu un parcours atypique, explique Frédéric. J'ai enchaîné plusieurs études type comptabilité et dessin mais je m'ennuyais. J'ai finalement choisi la boulangerie parce que ça offrait de nombreuses opportunités notamment le fait de partir à l'étranger". Après un divorce, le boulanger décide de partir voyager et rencontre Agnieszka en Pologne en 2020 qui travaille dans le service à la clientèle d'une compagnie aérienne. Ils se marient quelque temps après et partent en Mongolie puis au Canada où ils travaillent ensemble.

Revenu en France, Frédéric trouve un emploi comme professeur dans un CFA puis comme cadre dans la grande distribution. Mais la recherche d'emploi n'est pas aussi simple pour Agnieszka de nationalité polonaise qui ne maîtrise pas encore très bien la langue française. Alors quand le couple voit l'annonce pour reprendre la boulangerie de Miquelon, ils sautent sur l'opportunité.

"Le calme et la nature de l'île nous attirent. Il y a une réelle qualité de vie à Miquelon et c'est super pour les enfants. Ils vont profiter de la nature dans un endroit parfaitement sécurisé" Frédéric Perrot

Un défi de taille qu'ils comptent bien relever

Famille recomposée, Frédéric a eu quatre enfants d'une première union, Agnieszka, deux. Ces deux derniers âgés de 12 et 14 ans les accompagnent à Miquelon avec le petit dernier de la fratrie, Jules, âgé de 16 mois. "Pour les enfants, c'est idéal Miquelon, indique Agnieszka en anglais. Ils vont pouvoir faire de nombreuses activités et ne plus passer des heures dans les transports en commun pour aller à l'école comme c'était le cas en métropole".

Après avoir réglé les formalités administratives et trouvé une nourrice à domicile pour le benjamin, le couple est fin prêt à poser ses valises à Miquelon. Atterrissage prévu pour la famille vendredi. Et dès dimanche, Agnieszka et Frédéric comptent bien se retrousser les manches pour investir la boulangerie et commencer à élaborer des préparations en vue de l'ouverture officielle prévue jeudi 18 avril.

"Nous allons partir sur 6 pains différents type pain de campagne, céréales, tradition, blanc, seigle... en baguette ou en miche, explique Frédéric. Même principe pour les viennoiseries et les gâteaux avec une production classique type croissant, pain au chocolat, chausson aux pommes, pain au raisins... En fonction des demandes des clients, on adaptera notre production".

L'air complice, les deux époux sont fin prêts à se mettre au travail. Leur objectif : découvrir leur nouveau chez-eux et régaler les papilles des Miquelonnais.