Nouveau succès pour Laurence Belrhiti et le Body Karaté à Saint-Pierre et Miquelon

De retour pour la quatrième année consécutive, la championne de Body Karaté Laurence Belrhiti a retrouvé ses adeptes dans l'archipel où cette discipline continue de faire des émules.

C'est un art martial qui se pratique en musique pour brûler des calories tout en développant confiance et coordination.

Et pas besoin de pratiquer le karaté pour se lancer dans cette discipline qui mélange gestes de combats et katas.

C'est un cocktail explosif en musique, c'est ludique, dynamique et surtout accessible à tous ! Laurence Belrhiti, 6 fois détentrice de la Coupe de France de Body Karaté

Le stage de Body Karaté s'est déroulé dans la salle des fêtes de Saint-Pierre • ©Laurence Belrhiti

Le retour d'une championne

Depuis 2018, le Karaté Club Saint-Pierrais peut compter sur le soutien d'une des meilleures représentantes de cette discipline en la personne de Laurence Belrhiti, qui de son propre aveu, est "presque née en kimono sur un tatami".

Fille d'un père champion d'Europe et 9e dan de karaté ainsi que d'une mère double championne du monde de combat et créatrice du Body Karaté, Laurence a grandi dans un univers qui lui a permis de s'exprimer en mouvement.

Adepte du karaté Wado Ryu, la jeune femme remporte la Coupe de France en kata et réalise des podiums en Coupe d'Europe (argent) et même en Coupe du Monde au Japon (bronze). Mais c'est en Body Karaté qu'elle se découvre en remportant à six reprises la Coupe de France tout en partageant sa passion aux quatre coins de la France.

Une passion transmise à Saint-Pierre et Miquelon

Dans l'archipel, cette passion est transmise tout au long de l'année par Céline Largerie et le Karaté Club Saint-Pierrais qui attendent toujours avec impatience le passage de Laurence Belrhiti pour dynamiser leur saison.

Pour l'occasion, c'est au coeur de la salle des fêtes que se retrouvent les adeptes ou les curieux pendant toute une semaine de stage rythmée.

Quand on est sur le tatami, ça permet d'oublier les soucis, on se défoule et ça fait du bien Céline Télétchéa, pratiquante de Body Karaté

