Pari tenu pour les festivités du 14 juillet à Miquelon

Malgré la brume matinale, la météo de ce dimanche 14 juillet s'est montrée plutôt coopérative à Miquelon. Toutes les activités ont pu se tenir, pour le plus grand plaisir des jeunes citoyens.

Elise Marné •

Chaque année, le village déploie un 14 juillet sur mesure pour la population, notamment la plus jeune. Les enfants ont la part belle dans ces festivités nationales à Miquelon avec des courses, un château gonflable et une multitude d'activités, sans oublier des cadeaux à la clé. Pour gérer ce véritable parcours récréatif, une dizaine de jeunes du village ont été recrutés. Le reportage sur place :

Le coup de main des associations et des commerçants

Les bénévoles de l'ASM étaient à nouveau en cuisine et derrière le bar place des Ardillers pour assurer la buvette et la restauration. L'après-midi, c'est l'Amicale des Retraités de Miquelon-Langlade qui s'occupait du coup de thé du côté du foyer Soeur Madeleine.

Sous le chapiteau, l'association Dyna'Miq reprenait le flambeau cette année pour assurer le repas. Ils ont pu compter sur l'implication des commerçants locaux pour la confection des pizzas, du chili, des salades ou encore des hot dogs.

Il y avait aussi du sport dès le matin avec du ball-trap dès 9h au niveau du stand de tir, mais aussi la course de 8,6 kilomètres organisée par Les coureurs de l'isthme. Treize coureurs étaient au départ vers 9h15 à Mirande et c'est Morgan Hansen qui l'emporte en 31 minutes et 46 secondes en gagnant plus d'une minute sur le premier de l'an passé. Chez les femmes, Marianne Guichard qui participait pour la première fois à la course, arrive troisième sur la ligne d'arrivée et première chez les femmes en 40 minutes.

Le soir, les festivités se sont clôturées avec un feu d'artifice très attendu. Retour en images :

Jeux et goûter à l'ASM le 13 juillet

La veille de la fête nationale, la pelouse de l'ASM accueillait les portes ouvertes du club. Un rendez-vous annuel pour fédérer les licenciés et séduire pourquoi pas quelques non-licenciés.