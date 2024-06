Quarantième édition des 25 km de Miquelon : La course en direct sur SPM la 1ère

Ce samedi 29 juin, suivez l'intégralité de la course des 25 km de Miquelon sur notre antenne radio à partir de 12h45 et la ligne d'arrivée en Facebook live aux alentours de 14h15.

SPM la 1ère •

Pour cette quarantième édition des 25 km de Miquelon, les antennes radio et numérique de Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère se mobilisent et proposent une retransmission en direct radio de la course, présentée par Annaïg Guibert, ainsi qu'un Facebook live sur la ligne d’arrivée.

À lire aussi : Les Coureurs de l'isthme, 32 ans de bénévolat pour faire perdurer la course à pied à Miquelon-Langlade



Prise d'antenne à 12h45, soit 15 minutes avant le grand départ, pour près de trois heures de direct. Au programme, un plateau décentralisé à Miquelon avec de nombreux invités et consultants, et des duplex avec Marie Paturel en tête de course, Alix Desse pour les à-côtés et Cloé Poulain à l'arrivée. Auditeurs et internautes pourront ainsi vivre l'événement sportif le plus attendu de l'année dans cet archipel.