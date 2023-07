Quels plans pour les vacances des jeunes de Saint-Pierre et Miquelon ?

Les vacances à peine commencées, les jeunes de Saint-Pierre et Miquelon s’organisent déjà pour l’été. Entre sport, sorties entre amis et départs, la saison estivale sera dense pour les jeunes de l’archipel.

Joris Le Gal •

Le temps est doux en ce mercredi après-midi à Saint-Pierre. Un temps estival, un vrai, qui va de pair avec les grandes vacances commencées la veille. Alors forcément, qui dit belle météo dit sortie pour les jeunes gens de l’archipel. Evy et Estéban, tous deux 14 ans, profitent du soleil qui montre le bout de son nez, près de la place du Général de Gaulle.

À lire aussi : A Miquelon les scolaires naviguent sur le Grand Etang avant les grandes vacances

"On se balade", explique l’adolescente, paquet de sablés à la main. "On se demande où on va pouvoir se poser pour manger ça", sourit Estéban à-côté.

Estéban et Evy profitent du soleil pour une petite balade improvisée. • ©Spm la 1ère

Toutefois, à la question "que faire cet été ?", les deux amis ont des réponses différentes. Esteban profitera de ses congés pour passer du temps avec les siens : "J’ai de la famille qui vient de France, ça va être bien et ça va m’occuper." De son côté, Evy compte sur son départ à Langlade pour passer de bonnes vacances : "Je vais pouvoir aller à la plage là-bas."

Les jeunes chaussent leurs baskets de sport

Un peu plus loin, au parc multi-sport de Saint-Pierre, le stade est plein. Les jeunes ont sorti leurs shorts et leurs baskets de sport pour faire un peu d'exercice. C'est le cas Timéo 13 ans :

"Je vais aller à l'ASIA tout l'été. Puis je vais venir ici jouer au Hockey-ball et jouer au basket." Timéo

Timéo et ses amis seront sur le terrain une bonne partie de l'été. • ©Spm la 1ère

À côté, Lou, 15 ans, est dans la même optique : "Je vais surtout être avec mes potes pour jouer au basket ou bien même me balader. Mais les vacances ce sont aussi les grasses matinées et ça c'est cool."

De la plage aux petits boulots

Pour la majorité des jeunes, les vacances sont aussi et surtout synonymes de plage. Alors, quoi de mieux que de se rendre à Langlade afin de profiter du sable et du joli panorama ? Selon Amel, jeune Miquelonnaise de 14 ans, l'été c'est "rester avec ses amis, et aller à la plage avec eux."

Mathis Gaspard tiendra le stand de la crème molle à l'ASM cet été. • ©Mathis Gaspard

Mais l'été représente aussi la bonne période pour se faire un peu d'argent de poche. "Je vais garder des enfants, et faire la crème molle de l'ASM", explique l'adolescente. Mathis, 15 ans, lui aussi joueur de football pour le club de la grande île, tiendra avec sa coéquipière le stand de glaces en soirées. Et l'idée ne lui déplaît pas : "J'aime beaucoup faire ça. On a une proximité avec les gens du village, et je trouve ça bien de s'engager pour notre club comme on le fait."

À lire aussi : Les activités estivales sont lancées à l'Ajep 975

Le jeune homme va également profiter de son temps libre pour entraîner cet été : "Je vais aider lors des plateaux et lors des entraînements des plus jeunes afin d'assister les entraîneurs déjà en place au club."