Mobilisation de grande ampleur à Saint-Pierre et Miquelon contre l'obligation du pass sanitaire

La manifestation lancée par l'association Ensemble et Libres a mobilisé ce 9 janvier entre 600 et 700 personnes à Saint-Pierre et à Miquelon. Parmi les revendications, la non application du pass vaccinal et du pass sanitaire et l'abandon du port du masque obligatoire chez les moins de 12 ans.

Entre 500 et 600 personnes à Saint-Pierre et une centaine à Miquelon ont pris part à la manifestation ce dimanche 9 janvier 2022, vaccinés ou non vaccinés. Il s'agissait de la première manifestation organisée par l'association « Ensemble et Libres » depuis le début de la crise sanitaire dans l'archipel.

"Non" au pass sanitaire dans l'archipel

Il est 14 heures quand les manifestants se retrouvent au square Joffre à Saint-Pierre ainsi qu'à Miquelon place des Ardilliers. L'objectif de cette mobilisation est clair : " dire non à l’obligation vaccinale et au pass sanitaire à Saint-Pierre et Miquelon".

Les manifestants se sont ensuite rendus à la résidence préfectorale où ils ont appelé le préfet, Christian Pouget, à une rencontre en préfecture à 15 heures 30.

Le député de Saint-Pierre et Miquelon prit à partie

Autre point d'étape de cette mobilisation, le domicile du député Stéphane Claireaux, dont le positionnement politique sur la vaccination et le pass sanitaire est connu de tous. Celui-ci était sorti de son domicile afin de dialoguer avec les manifestants avant de se voir projeter du goémon à la figure. Plusieurs kilos avaient été acheminés via un camion dans le cortège.

Des agissements qui ont immédiatement suscité des réactions des différentes classes politiques de Saint-Pierre et Miquelon, de plusieurs élus de l'hexagone ainsi que les ministres des Outre-mer et de la Mer. Réaction vive également du président de la République Emmanuel Macron, en déplacement à Nice ce lundi 10 janvier.

Après cet incident, les manifestants se sont dirigés vers la place Alain Savary, le lieu de commémoration des forces françaises libres où se dresse la croix de Lorraine. Des manifestants qui étaient eux-mêmes munis d’une croix de Lorraine, symbole de résistance et de liberté. Après une minute de silence en l’honneur de Madeleine Doucet-Mahé, dernière des engagés volontaires de Saint-Pierre et Miquelon, ils ont ensuite terminé leur marche en se rendant à la préfecture. IIs ont profité de leur passage dans le centre-ville pour placarder des autocollants contre le pass sanitaire sur des établissements (bars et restaurants) qui l’imposent déjà à leurs clients.

Une délégation reçue à la préfecture

A 15h30, le préfet s’est entretenu avec une délégation dans les locaux de la préfecture à Saint-Pierre. Leur principale revendication : l'annulation pure et simple de l’application du pass sanitaire à Saint-Pierre et Miquelon.

Pendant ce temps-là, la mobilisation n'a pas faibli. Le goémon transporté jusque-là a été déversé aux entrées de la préfecture afin d’empêcher ceux qui étaient à l'intérieur d’en sortir. Un feu a également été allumé à l’aide de palettes en bois, le tout toujours en musique, chansons et discours sur, notamment, le manque de dialogue et la crise de confiance entre la population et les autorités locales.

Après trois heures de discussions entre le préfet et la délégation, Christian Pouget campe sur ses positions à savoir que le pass sanitaire sera toujours bien appliqué ce mercedi 12 janvier 2021 dans l'archipel mais il a accepté de recevoir la délégation ce mardi 11 janvier au matin, en présence également des élus locaux. Une satisfaction pour l'association qui estime qu’un arrêté qui s’annonçait comme définitif va pouvoir être réétudié, qui plus est en leur présence. C'est une grande déception en revanche pour les manifestants qui espéraient obtenir des changements concrets à l'issue de cet après-midi de mobilisation.

Si aucun membre de l'association n’a souhaité répondre aux questions de SPM La 1ère, écoutez ces quelques témoignages de manifestants recueillis par Antoine Defives et Allison Audoux.

Autres revendications, celles des parents. Ces derniers contestent le port du masque à l’école pour les moins de 12 ans et la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Pour eux : "les enfants ne doivent pas subir la politique vaccinale du gouvernement". La plupart craignent les effets secondaires du vaccin et des rappels sur les plus jeunes.

On écoute des réactions de parents recueillies par Antoine Defives et Alisson Audoux.

Manifestation aussi à Miquelon

À Miquelon, une centaine de personnes a répondu à l'appel à manifester contre l'application du pass sanitaire lancé par l'association "Ensemble et Libres".

Les manifestants se sont regroupés en début d'après-midi du côté de la place des Ardillers. Ils se sont ensuite déplacés dans les rues du village en faisant retentir des klaxons et en brandissant des pancartes. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme.