Neige et vents violents : vigilance jaune ce dimanche, réouverture des établissements scolaires lundi

Face à la neige et aux vents violents qui continuent de sévir, les consignes de prudence restent de mise. Et la priorité est donnée ce dimanche à la sécurisation de la circulation sur les principales rues et axes. Réouverture des établissements scolaires lundi matin.

La Préfecture, élus et l'ensemble des services concernés par les épisodes neigeux actuels (Météo France, DTAM, transports scolaires et aériens...) ont fait un nouveau point de situation météorologique en cette fin de matinée de dimanche 18 février. Un retour à la normale est attendu pour lundi matin avec réouverture des établissements scolaires et structures accueillants des enfants, ainsi que des administrations et services publics.

Vigilance jaune Neige et vents violents jusqu'à la nuit de dimanche à lundi

Concernant la météo d'abord, la vigilance jaune neige devrait rester en vigueur jusqu'à dimanche soir 21 heures. Pour les vents violents, la vigilance jaune courra jusqu'à lundi matin 3 heures.

Selon Météo France, à compter de la mi-journée, de la neige est encore attendue, sous formes d'averses, entrecoupées d'éclaircies. Le vent continuera son ascension en se positionnant à l'Ouest et soufflant à une trentaine de kts, accompagné de rafales à 40-45 kts. La combinaison neige et vent engendrera du poudrin et la formation de congères. Le thermomètre se stabilisera autour de -3°C et redescendra jusqu'à -5°C en soirée. Les cumuls de neige attendus sont de l'ordre de 7 à 12 centimètres, selon les derniers modèles.

Nous maintenons un appel à la prudence face aux épaisseurs de neige mais aussi aux plaques de verglas qui sont nombreuses de par les températures négatives. Prudence aussi pour les randonneurs qui seraient tentés de s'aventurer dans de grandes épaisseurs de neige... Bruno André, préfet de Saint-Pierre et Miquelon

Priorité à l'entretien des rues et axes de circulation

Face à ce nouvel épisode, le déneigement lourd est mis en pause, face à la neige tombant toujours : "le dernier épisode neigeux et venteux de mercredi et jeudi derniers a laissé d'importantes congères, qui ne sont pas encore totalement évacuées sur Saint-Pierre, et les chaussées sont par endroits particulièrement glissantes et abîmées", explique le communiqué de Météo France.

La priorité est ainsi donnée par les services de la DTAM et de la commune de Saint-Pierre au maintien des prinipaux axes de circulation. Il est cependant toujours conseillé de ne sortir de chez soi qu'avec prudence et sans gêner la circulation des divers engins.

Les opérations de déneigement reprendront après la réouverture des établissements scolaires et du travail sur Saint-Pierre lundi matin.