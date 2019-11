De nombreuses contraintes pour les importateurs d'armes à feu de Saint-Pierre et Miquelon

Autrefois autorisée par simple dérogation, la vente d'armes à feu fait désormais l'objet d'un contrôle particulièrement strict. Avec 600 détenteurs de permis de chasse recensés sur le territoire, comment les revendeurs autorisés exercent-ils leur activité ?

Myriam Ponet - Mehdi Elghazouani •

L'approvisionnement en armes à feu fait l'objet d'une réglementation particulièrement contraignante pour les importateurs de Saint-Pierre et Miquelon. Ces derniers ne peuvent par exemple se fournir au Canada ou aux Etats-Unis et doivent séparer les armes des munitions pendant le transport.L'archipel, qui recense 600 détenteurs de permis de chasse, compte quatre revendeurs d'armes agréés, dont un à Miquelon qui cessera son activité à la fin de l'année.Le reportage de Myriam Ponet et Anthony Capra.