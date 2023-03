Nutritionniste à Nantes, la Saint-Pierraise Elise Olaïsola lance son site internet de diététique

Installée à Nantes, la jeune femme originaire de Saint-Pierre et Miquelon souhaite aujourd'hui mettre ses compétences au service de ses patients. Retour sur son parcours.

Après l’obtention de son baccalauréat en 2017, Elise Olaïsola quitte l’archipel pour poursuivre son cursus scolaire. A l’époque, elle désire devenir professeur des écoles. Finalement elle décidera de prendre un chemin différent.

Pendant ses études en sciences de l’éducation, Elise souhaite en même temps prendre soin de sa santé. Elle se met notamment à la musculation et développe une passion pour la discipline. Elle s’intéresse aussi à l’alimentation et la nutrition et se lance dans un BTS diététique.

Son diplôme en poche, Elise Olaïsola développe un site internet pour se lancer dans la vie active. Elle devient diététicienne-nutritionniste du côté de Nantes.

La jeune femme est épanouie dans ce domaine et est heureuse d’accompagner les gens dans la quête de leurs objectifs.

Ce qui me plait c’est la relation de confiance que j’installe avec mes patients Elise Olaïsola

