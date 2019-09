Opération séduction pour l'association Restons chez Nous

Créée en 2004, l'association compte aujourd'hui 32 salariés. Restons chez Nous qui vient en aide au quotidien aux personnes âgées ou en situation de handicap propose par exemple le portage des repas ou encore la téléassistance.

Pour mieux faire connaître ses actions et ses services, l'association va prochainement organiser deux journées portes ouvertes.



Restons chez Nous donne rendez-vous à la population le 23 septembre à Saint-Pierre et le 2 octobre à Miquelon.



Ce Jeudi 19 septembre, le président et le directeur de l'association étaient les invités du journal de 20h00.



Renaud Goineau et Benjamin Nguyen ont notamment présenté à Guillaume Desmalles, les projets de Restons chez Nous. Ils ont aussi insisté sur leurs besoins de recrutements.