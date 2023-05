Opérations de déminage réussies à Marseille sur l'épave du Miquelon, un navire lié à l'histoire de St-Pierre et Miquelon

L'épave du Miquelon a été sécurisée. Des plongeurs démineurs de la Marine Nationale ont procédé à son déminage en mer. Ce navire était co-détenu par la "La Morue française" et les Sécheries de Fécamp, deux sociétés fondées par la famille Légasse, très influente au début du 20ème siècle à Saint-Pierre et Miquelon.

Une histoire liée à l'archipel

Construit à Bezons en 1911, le Miquelon a appartenu à la société "La Morue française", fondée par la famille Légasse alors très impliquée dans la vie économique et politique de Saint-Pierre et Miquelon. Ce caboteur aurait servi au transport de la morue entre les bancs de Terre-Neuve et la France métropolitaine avant d'être mis au service de l'administation et du service postal en 1913.

En août 1915, durant la Première Guerre mondiale, le Miquelon est réquisitionné et participe à de nombreuses manoeuvres pour le compte de l'armée française. Le 5 octobre 1917, avec à son bord une cargaison de munitions prenant la direction d'Alger, le Miquelon entre en collision avec le paquebot Balkan dans la rade de Marseille et coule par 50 mètres de fond, sans qu'aucune perte humaine ne soit à déplorer.

"Une des plus belles épaves de France"

L'épave est depuis considérée comme l'une des plus prisées de France pour les amateurs de plongée sous-marine qui viennent en apprécier les vestiges ainsi qu'une "une faune et une flore abondante" selon le site spécialisé spotmydive.com.

Des opérations de déminage spectaculaires

Du 2 au 5 mai derniers, des plongeurs-démineurs de la Marine nationale sont donc intervenus sur ordre de la préfecture maritime de la Méditerrannée afin de sécuriser ce site jugé sensible. Embarqués à bord de la vedette Ophrys et du BBDP Pluton, les plongeurs ont ainsi procédé à l'éloignement et au déminage des 66 obus présents à bord de l'épave.

Certains étant enchassés dans la roche dans une zone naturelle protégée, leur explosion a été organisée dans une zone plus éloignée. Avant de détruire les charges, la faune sous-marine environnante a d'abord été éloignée de la zone par un procédé d'effarouchement progressif.

Découvrez les coulisses de ces opérations avec ce reportage de nos confrères de France 3 Provence-Alpes Laure Bourgoin-Gardner et Nicolas Carme.