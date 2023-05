Pelote basque : Le trinquet de Saint-Pierre accueille les deux derniers tournois de la saison

La maison basque de Saint-Pierre vibre tout le week-end au rythme des rebondissements de pelote dans le trinquet pour la clôture de la saison hivernale. Au programme : le tournoi Adiskidetasuna pour les dames et le tournoi Udaberri pour les messieurs.

C'est la fin de la saison hivernale pour la maison basque. Avant d'ouvrir les festivités de l'été, les pelotaris s'affrontent une dernière fois dans le trinquet.

Les joueuses se disputent la coupe du tournoi Adiskidetasuna

C'est un tournoi qui accueille des joueuses extérieures. Les landaises Sarah Laclau et Manon Benesses sont d'ailleurs à l'affiche des demi-finales ce week-end.

Le tournoi a débuté le 6 mai dernier et se termine ce week-end avec deux temps forts :

Les demi-finales, le vendredi 12 mai à partir de 18h :

Karine Ledu / Amélie Poulain - Corine Menant / Mélanie Janil

Kareen Hacala / Sabrina Andrieux - Sarah Laclau / Manon Benesse

La petite et la grande finale du tournoi se joueront, elles, ce samedi 13 mai.

La finale du tournoi Udaberri se rapproche pour les pelotaris

Dernière occasion de la saison pour les joueurs masculins de s'affronter en intérieur après les demi-finales de ce jeudi 11 mai.

Victoire de Samuel Detcheverry et Alex Bry face à Xavier Carassou et Noel Hacala. Le binôme Ulrich Girardin et Aldric Lahiton perd son match face à Sébastien Plaa et Kemen Goïcoéchéa. Samuel Detcheverry et Sébastien Plaa nous ont livré leurs réactions à l'issue de ces rencontres.

Les finales ont lieu ce samedi 13 mai. À l'affiche de la grande finale, l'équipe Samuel Detcheverry et Alex Bry affronte Kemen Goïcoéchéa et Sébastien Plaa.

L'été sera basque : 40ème édition de la Fête basque

La cancha reprend prochainement du service. Des travaux de réfection débutent à la fin du mois de mai pour que le fronton soit prêt au plus vite. Les deux premiers tournois extérieurs sont programmés pour fin juin pour une saison estivale qui s’annonce très riche.

Il y avait pas mal d'équipes au trinquet cet hiver, donc une continuité devrait se faire avec la reprise extérieure. Et puis avec les invités, ça va aussi motiver les pelotaris. Dimitri Choï, Président de la ligue de Pelote Basque de Saint-Pierre et Miquelon

L’autre temps fort de l’été c’est bien sûr la Fête Basque qui se tiendra du 14 au 20 août. C’est la 40ème édition cette année. Plus d’une trentaine d’invités toutes disciplines confondues est attendue par l’association.