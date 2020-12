Plus de 25 000 euros récoltés au profit du Téléthon à Saint-Pierre et Miquelon

Les bénévoles du centre de promesse de Saint-Pierre et Miquelon ont recueilli 25 875 euros au profit du Téléthon 2020. Retour sur ces deux jours de mobilisation avec Valérie Claireaux, responsable de la coordination 975 pour l'AFM Télethon.

Raphaëlle Chabran •

Pour Valérie Claireaux, c'est un soulagement. Les promesses de dons avaient faibli vendredi 4 décembre, le premier jour du Téléthon 2020. C'est finalement une belle somme qui a été récoltée à Saint-Pierre et Miquelon. La responsable de la coordination de l'AFM Téléthon pour l'archipel précise que les promesses sont en baisse, 25 % de moins cette année, mais le montant total des dons reste équivalent.Au niveau national, de nombreux événements sportifs et festifs au profit du Téléthon ont été annulés en raison de la crise sanitaire. Une situation qui a eu des conséquences directes sur la somme des dons récoltés. En 2019, le compteur du Téléthon avait comptabilisé plus de 74 000 000 d'euros. En 2020, il plafonne à 58 290 120 euros. Selon Valérie Claireaux, cette baisse peut "remettre en cause les programmes de recherches et d'essais cliniques prévus pour l'année prochaine".À Saint-Pierre, malgré l'absence de manifestations dédiées à l'événement, la mobilisation reste stable. Valérie Claireaux rappelle que tout le monde est concerné par le combat contre les maladies génétiques. "Les maladies génétiques existent sur l'archipel. Des maladies beaucoup plus communes, comme l'infarctus du myocarde ou des dégénérences visuelles, sont aussi concernées par la recherche financée par le Téléthon."L'entretien de Valérie Claireaux est à retrouver ici :