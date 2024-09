Plusieurs dizaines enfants réunis pour la troisième édition de la Good à Bloc à Saint-Pierre

Franc succès pour cette nouvelle édition de la Good à bloc organisée ce dimanche par la Foulée des iles. Au programme de l’après-midi, un parcours sportif à réaliser en équipe pour le plaisir.

Les 6-14 ans étaient réunis ce dimanche 30 septembre sur le terrain de rugby de Saint-Pierre et ont pris part à cette nouvelle épreuve sportive préparée et encadrée par la vingtaine de bénévoles de l’association de la foulée des iles.

Plusieurs ateliers étaient proposés et réunissaient des notions d'équilibre, de force et de vitesse pour le plus grand plaisir des 64 participants.

Le reportage de Ninnog Louis :