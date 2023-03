Pôle emploi et les acteurs de la filière maritime et fluviale lancent une opération séduction auprès du jeune public

Partager :

Plus de 130 scolaires de Saint-Pierre et Miquelon ont assisté ce mardi 29 mars à des échanges avec les professionnels des secteurs de la pêche et de la marine nationale. Un rendez-vous proposé dans le cadre de la semaine consacrée aux métiers de la mer et du fluvial. Un évènement relayé à Saint-Pierre par Pôle emploi et ses partenaires.

Marie-Paule Vidal

Qui de mieux pour parler des métiers de la mer que les professionnels ? Et bien les professionnels eux même. C'est pourquoi, ils étaient présents lors du forum destiné aux élèves de troisième et de seconde Bac pro. L'objectif ici était de promouvoir les différentes filières dans le domaine maritime et fluvial et ses débouchés sur terre et sur mer. Il y a au minimum une dizaine de besoins aujourd'hui non pourvus dans les métiers de matelots, de marins-pêcheurs. Il y a les métiers du transport, dans la vente, dans le nautisme. Corinne Sperzagni, Directrice du Pôle emploi Saint-Pierre et Miquelon L'évènement national est relayé à Saint-Pierre et Miquelon pour la troisième fois. Et ces rencontres auront peut-être suscité quelques vocations. C'est le cas de Micah. Le jeune garçon a déjà une petite idée de son futur métier. Pourquoi pas dans la pêche. Mon père est pêcheur et j'aime bien la mer. Micah, Élève de troisième Plus de 900 métiers liés à la mer et au fluvial sont recensés Pêche, marine nationale, tourisme, recherche océanique, chaudronnier, ingénieur industriel, conducteur de grue, agent maritime, mécanicien sur tous types de bateaux ou encore écailler, les possibilités sont nombreuses. À lire aussi : Le Molipa, un des derniers nés de la flottille de Saint-Pierre et Miquelon, participe à sa première campagne de pêche au crabe des neiges. Des web-conférences ainsi que des supports d'information autour de cette semaine de l'emploi maritime et fluvial sont également à découvrir sur le site de Pole Emploi. Ce jeudi 30 mars, une opération de recrutement est organisée à l'agence locale. Pôle emploi et ses partenaires ont donc jusqu'au 31 mars pour convaincre les jeunes. Sony Chamsidine et Jérome Anger ont assisté aux échanges. ©saintpierreetmiquelon Quant au nombre de personnes œuvrant actuellement dans les métiers de la mer à Saint-Pierre et Miquelon, qu'en est-il ? Et pour accéder aux filières maritimes, des formations existent Au niveau local, l'AFC l'association pour la formation continue, par exemple, propose des stages et des recyclages dans le domaine maritime depuis 1998. Parmi ces formations, il y a eu le diplôme de capitaine 200 qui permet de naviguer sur des bateaux de jauge brute inférieure à 200 et allant au plus à 20 milles des côtes. Ils sont une quinzaine à avoir suivi le stage au début des années 2010. L'AFC a également dispensé des formations auprès de 90 personnes environ pour l'obtention du Certificat restreint d'opérateur. Il y également eu le stage 750 Kw, une formation destinée aux mécaniciens sur les bateaux et aussi des formations médicales maritimes de niveau 1,2 et 3. La dernière formation date de 2021-2022 avec le certificat de matelot pont. 22 personnes, dont sept à Miquelon, ont été reçues à l'examen. À lire aussi : Une première formation au certificat de matelot pont à Miquelon L'association a aussi préparé durant près de 25 ans, les professionnels de la pêche, du transport ou de la marine marchande aux certificats de base de sécurité en mer . Parmi les matelots formés à l'AFC, il y en a qui travaillent sur les ferries de la Collectivité et aussi dans le domaine de la pêche. Mylène Gaspard, Directrice de l'Association pour la formation continue. Mylène Gaspard précise que "certaines formations, de manière générale, nécessitent un recyclage tous les cinq ans" et que "des formations dans le domaine maritime peuvent être mises en place en fonction des besoins ou quand il y a des demandes particulières".

