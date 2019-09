J'ai choisi Montréal

Si la France reste la première destination des étudiants, 40% d’entre eux choisissent désormais le Canada et majoritairement la ville de Montréal où sont installés près d’une centaine de Saint-Pierrais et de Miquelonais.Mathias Raynaud et Jérôme Anger sont partis à leur rencontre pour tenter de savoir ce qui les attire dans la Belle Province. Que pensent-ils du Canada, de l’anonymat, du coût de la vie, de l’éloignement et d’un éventuel retour sur le Caillou ?Retrouvez les onze portraits d'étudiants dans la playlist ci-dessous.