Pour une violente agression en novembre 2022, un jeune de Saint-Pierre condamné à 1 an avec sursis probatoire

Au tribunal pour enfant de Saint-Pierre et Miquelon ce mardi, le premier de deux procès concernant un violent passage à tabac qui avait eu lieu dans la nuit du 11 au 12 novembre 2022. Parmi les auteurs à l’époque, un mineur de 17 ans qui a comparu à huis-clos.

C’est à 1 h 40 du matin le 12 novembre 2022 que les gendarmes sont alertés et interviennent. À leur arrivée à proximité de l’Hôtel Le Robert, les secours sont en train de prendre en charge un homme de 36 ans. Il présente des troubles de conscience, a le visage tuméfié et ensanglanté, de nombreux hématomes et plaies… Les examens médicaux révéleront des traumatismes crânien et facial.

3 témoins sur place ont donné l’alerte : ils déclarent avoir vu 3 hommes suivre une personne, la victime, puis après les avoir perdus de vue, ils ont entendu des cris et ont retrouvé la victime gisante au sol. Dénudée sur le bas du corps, sans pantalon, caleçon ou chaussures.

Les auteurs de l’agression vont être rapidement retrouvés : un mineur de 17 ans et 2 majeurs.

S’ils reconnaissent avoir participé à l’agression, ils restent flous sur leurs propres rôles et responsabilités.

D’abord mis en examen pour tentative de meurtre et acte de torture et de barbarie, ils vont comparaître sous les accusations requalifiées de violences aggravées par 2 circonstances : en réunion et avec usage ou menace d’une arme, en l’occurrence d’une bouteille de bière.

1 an avec sursis probatoire de 2 ans

Le procès de celui qui était mineur à l’époque s'est tenu à huis clos, malgré sa majorité désormais acquise. Il risquait jusqu’à 3 ans et demi de prison. Au final, après une longue matinée de procès, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis probatoire de 2 ans avec obligation de soin, de travailler et de se former, de dédommager la victime et de ne pas entrer en contacts avec les 2 autres prévenus. Eux seront jugés par le Tribunal correctionnel de Saint-Pierre mardi 15 octobre prochain.