La préfecture de Saint-Pierre et Miquelon annonce un assouplissement sur le port du masque à l'école

À la demande des associations des parents d'élèves, le représentant de l'Etat à Saint-Pierre et Miquelon assouplit qui impose le port du masque aux collégiens et lycéens pendant les heures de cours.

Samuel Monod •

Elus, parents d'élèves, lycéens... Sur les réseaux sociaux, ils étaient de plus en plus nombreux à demander une tolérance concernant le port du masque en classe.À lire aussi > Le port du masque à l'école ne fait pas l'unanimité à Saint-Pierre et Miquelon Le préfet de Saint-Pierre et Miquelon est allé dans leur sens après avoir reçu les associations de parents d'élève hier soir. Les élèves du collège et lycée pourront donc enlever leur masque pendant les heures de cours.Une tolérance accordée sous certaines conditions. Et d'abord que les gestes barrière soient respectés à travers la distanciation, le présence d'un point d'eau proche pour se laver les mains, et la ventilation des locaux. Une nouvelle rencontre est prévue dans 15 jours pour réexaminer la situation.Parallèlement, la Préfecture insiste sur la nécessité de respecter une septaine pour toutes les personnes rentrant de voyage, et notamment les enseignants et les élèves.