Premiers départs vers le Canada et la France pour les étudiants de Saint-Pierre et de Miquelon

Le tout premier vol rempli exclusivement d'étudiants a pris la direction de Montréal ce lundi 16 août. Si certains s'arrêtent au Canada, d'autres poursuivent leur chemin vers Paris. Cette année, près de 280 jeunes quittent le territoire pour les études.

À ce jour, 92 étudiants vont rejoindre peu à peu le Canada. Ils sont 186 à avoir choisi la France métropolitaine. Les premiers se sont envolés à bord de l'ATR-42 ce lundi. Ils étaient une quarantaine.

Parmi eux, il y a ceux qui quittent le cocon familial pour la première fois et les autres comme Alice. C'est la deuxième fois que la jeune fille part aux études à Montréal. Cette fois, elle part de Saint-Pierre plus sereine : "il y a moins de stress que la dernière fois". Et pour cause, l'année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire. Même si la pandémie est toujours d'actualité, ce retour aux études est plus facile pour Alice et ses camarades.

Ce sera quand même mieux vu que l'on commence à rouvrir et que la vie commence à bouger un peu. Alice, étudiante en arts et lettres à Montréal

Chaque année, le départ aux études est souvent très attendu des jeunes. C'est aussi un moment redoutable pour les étudiants et leurs parents bien conscients que cela reste une étape obligatoire en l'absence notamment de facultés dans l'archipel. Pour les familles "il faut en passer par là".

On aimerait bien les garder avec nous. Après tout c'est leur vie [...] on fait avec. Yannick Kello

A l'aéroport Saint-Pierre Pointe Blanche, l'émotion était palpable comme l'ont constaté Karim Augustin Baïla et Allison Audoux.