Les professionnels de Saint-Pierre et Miquelon en formation sur la lutte contre les violences faites aux femmes

Mehdi Elghazouani •

©saintpierremiquelon

Ce lundi 25 novembre était associé à la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et marquait le lancement d'une semaine de sensibilisation à Saint-Pierre et Miquelon.En partenariat avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, et avec le soutien de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité, l'association le Clef propose cette semaine de sensibilisation et d’information dans le cadre du grenelle sur les violences conjugales.Ce lundi, une formation à destination des professionnels de Saint-Pierre et Miquelon était proposée dans le local de l'association.Le reportage de Martine Briand et Jérôme Anger.