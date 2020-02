Le projet de construction d'un doris se poursuit au lycée Emile Letournel

Dans quelques mois, un doris sortira des ateliers de menuiserie du lycée Emile Letournel de Saint-Pierre.

Depuis un an, les élèves de CAP Maintenance de bâtiments de collectivités du lycée Emile Letournel et leur professeur travaillent sur la construction d’un doris à clin. Joyau du patrimoine local, cette embarcation a marqué l’histoire de la pêche à Saint-Pierre et Miquelon.Dans le cadre d’un projet d’établissement mené en partenariat avec l’association des Zigotos, les élèves ont pour mission de reproduire à l’identique le doris Les deux Pierre. Après la conception des plans effectuée avec l'aide d'un constructeur naval, ces apprentis menuisiers travaillent actuellement sur le squelette du doris.Le reportage de Marie-Paule Vidal.